حریق یک هتل در خیابان امام رضا(ع) مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، آتش پاد دوم حسین صالح اظهار کرد: در پی تماس شهروندان با مرکز فرماندهی ۱۲۵ مبنی بر حریق آشپزخانه یک هتل در خیابان امام رضا (ع) بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه‌های ۳۲، ۴ و ۲۴ به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با تلاش و سرعت عمل بالای آتش نشانان این حریق در کوتاه‌ترین زمان ممکن مهار شد و از گسترش آن پیشگیری بعمل آمد.

به گفته معاون عملیات سازمان آتش نشانی مشهد، در اثر این حادثه یک خانم میانسال دچار استرس و درد در ناحیه قلب شد که توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان منتقل شد.

صالح خاطرنشان کرد که علت این حادثه در دست بررسی است.