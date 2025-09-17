  1. استانها
حریق یک هتل در خیابان امام رضا(ع) مشهد

مشهد- معاون عملیات سازمان آتش نشانی مشهد از تلاش آتش نشانان برای مهار حریق در یک هتل نزدیکی حرم مطهر رضوی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آتش پاد دوم حسین صالح اظهار کرد: در پی تماس شهروندان با مرکز فرماندهی ۱۲۵ مبنی بر حریق آشپزخانه یک هتل در خیابان امام رضا (ع) بلافاصله آتش‌نشانان ایستگاه‌های ۳۲، ۴ و ۲۴ به محل حادثه اعزام شدند.

وی افزود: با تلاش و سرعت عمل بالای آتش نشانان این حریق در کوتاه‌ترین زمان ممکن مهار شد و از گسترش آن پیشگیری بعمل آمد.

به گفته معاون عملیات سازمان آتش نشانی مشهد، در اثر این حادثه یک خانم میانسال دچار استرس و درد در ناحیه قلب شد که توسط نیروهای اورژانس به بیمارستان منتقل شد.

صالح خاطرنشان کرد که علت این حادثه در دست بررسی است.

