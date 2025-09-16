  1. جامعه
  2. حوادث و بلایا
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۵:۳۰

۱ کشته و ۶ زخمی در پی نشت گاز در رستورانی در سیدنی

صبح سه‌شنبه در پی نشت گاز در رستورانی در شمال غربی سیدنی، یک نفر جان خود را از دست داد و شش نفر دیگر، از جمله پنج افسر پلیس، در بیمارستان بستری شدند.

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از ای‌بی‌سی، در بیانیه پلیس آمده است که نیروهای امدادی حدود ساعت ۹:۱۵ صبح سه‌شنبه به گزارش‌های نشت گاز در رستورانی در ریورستون، ۳۸ کیلومتری شمال غربی مرکز سیدنی، پاسخ دادند.

پلیس اعلام کرد که مرگ یک نفر در محل حادثه تأیید شده است.

پنج افسر پلیس و یک نفر از مردم عادی در وضعیت پایداری به بیمارستان منتقل شدند.

سخنگوی سرویس آمبولانس گفت که گمان می‌رود گاز مونوکسید کربن علت حادثه بوده باشد.

ای‌بی‌سی گزارش داد که آتش‌نشانان مواد خطرناک برای بررسی منبع نشت به محل اعزام شده‌اند و پزشکان متخصص، امدادگران مراقبت‌های ویژه و یک بالگرد برای درمان بیماران فراخوانده شده‌اند.

