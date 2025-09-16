ضرورت تقویت امکانات اورژانس و افزایش ظرفیت‌ های امدادی گیلان

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی ویشگاهی بعد از ظهر سه شنبه در نشست تجلیل از کادر درمان حاضر در درمانگاه تخصصی هلال احمر گیلان در اربعین و نجف ضمن قدردانی از همکاری نزدیک دستگاههای مختلف و جمعیت هلالاحمر استان برای ارائه خدمات مطلوب اظهار کرد: خوشبختانه مجموعههای پشتیبانی و امدادی شمال کشور به ویژه در استان گیلان، با حمایتهای مستمر از تهران و سایر مراکز، امکانات و تجهیزات مورد نیاز را دریافت میکنند.
ویشگاهی با اشاره به افزایش تردد خودروها در جادههای استان گفت: از روز سهشنبه تاکنون با وجود حجم بالای مسافران، تلاش شده است بار ترافیکی کاهش یافته و شرایط بهتری برای عبور و مرور فراهم شود.
مدیرکل مدیریت بحران استانداری گیلان افزود: همکاران ما در پایگاههای جادهای به صورت مستمر وضعیت تردد و خودروها را رصد و بهروزرسانی میکنند تا مدیریت بهینهای صورت گیرد.
وی ضمن تأکید بر ضرورت تقویت امکانات اورژانس و افزایش ظرفیتهای امدادی استان، خاطرنشان کرد: بررسی آمارهای پنج تا شش ماه گذشته و تحلیل دلایل مراجعههای مردم، به ما کمک میکند خدمات بهتری ارائه دهیم و در مدیریت بحرانها مؤثرتر عمل کنیم.
ویشگاهی در پایان از تشکیل جلسات تخصصی و مطالعات بیشتر در سطح ملی خبر داد و خواستار همکاری همه نهادها برای ارتقای خدمات و کاهش خسارات احتمالی شد.
نظر شما