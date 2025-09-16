به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حمید رضا ارباب‌سلیمانی با اشاره به برگزاری منظم جلسات شورای عالی انجمن خادمان قرآن، از اهتمام جدی اعضا در پیگیری اهداف این شورا تقدیر کرد و گفت: «ضروری است در خصوص وظایف و فعالیت‌های انجمن خادمان بگونه ای چاره‌اندیشی که این جمع ارزشمند بتواند در جامعه مخاطب بیش از پیش اثرگذار باشد.»

وی بر اهمیت برگزاری نشست‌های تخصصی و بررسی آسیب‌ها تأکید کرد و افزود: «این جلسات می‌توانند زمینه ساز تحقق آرمان‌های انجمن خادمان قرآن باشند. باید همواره این پرسش مطرح شود که این جمع قرآنی در مواجهه با مسائل پیرامونی و مشکلات پیش رو چه نقشی می‌تواند ایفا کند.»

همچنین حجت الاسلام حمید رضا ارباب‌سلیمانی به ظرفیت‌های خادمان قرآن در حوزه‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای اشاره کرد و خواستار بهره‌گیری بیشتر از این توانمندی‌ها شد.

وی با ابراز نگرانی از وضعیت جسمی برخی چهره‌های قرآنی، خواستار رسیدگی به مشکلات مالی و درمانی این افراد شد و گفت: «شایسته است انجمن در این مسائل ورود و راهکارهایی ارائه نماید.»

در ادامه، رئیس مرکز عالی قرآن پیشنهاد داد، سازوکاری برای تأمین هزینه‌های درمانی خادمان، فراتر از کمک‌های صندوق اعتباری هنرمندان طراحی شود و تأکید کرد: «باید به فکر افتادگانی باشیم که صدایشان به جایی نمی‌رسد.»

سیدعلی سرابی، دبیر انجمن خادمان قرآن کریم نیز با ارائه گزارشی از فعالیت‌های انجمن، پیشنهاد آغاز روند شناسایی خادمان قرآن برای دوره بعد را مطرح کرد.

وی افزود: «در نشست‌ها و جلسات شورای هم‌اندیشی، نقش‌آفرینی اعضای شورای عالی و خدمات انجمن در حوزه‌هایی که مورد دغدغه معاون محترم قرآنی وزیر است، بحث و بررسی خواهد شد.»