تردد روان در محورهای مازندران

علی صادقی در گفتوگو با خبرنگار مهر با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی مازندران اظهار کرد: تردد خودروها در تمامی محورهای ارتباطی استان از جمله آزادراه تهران ـ شمال، محورهای کندوان (چالوس)، هراز، سوادکوه و کیاسر به صورت دوطرفه، عادی و روان در جریان است.
وی افزود: بر اساس گزارشهای دریافتی از سامانههای نظارت تصویری و گشتهای راهداری، در حال حاضر هیچگونه گره ترافیکی یا محدودیت تردد در محورهای اصلی و فرعی استان وجود ندارد.
سرپرست مرکز مدیریت راههای مازندران با اشاره به شرایط جوی حاکم بر جادههای استان گفت: در ارتفاعات محور چالوس مهگرفتگی گزارش شده است، اما سایر محورهای مواصلاتی استان از شرایط جوی پایدار برخوردار هستند.
صادقی از رانندگان خواست ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، به ویژه در مناطق کوهستانی و مهگیر، با سرعت مطمئنه حرکت کرده و تجهیزات ایمنی مورد نیاز را به همراه داشته باشند.
وی تأکید کرد: کاربران جادهای میتوانند پیش از سفر برای اطلاع از آخرین وضعیت راهها و شرایط ترافیکی، از سامانههای اطلاعرسانی مرکز مدیریت راههای کشور استفاده کنند.
نظر شما