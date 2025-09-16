به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی، سودابه سلیمانی سرپرست معاونت علوم مهندسی و ‌کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی و رئیس کمیته امور اجرایی آموزش دستورالعمل ساماندهی برگزاری جلسات دفاع دانشجویان تحصیلات تکمیلی در نیمسال دوم ۱۴۰۴-۱۴۰۳ را ابلاغ کرد.

در این دستورالعمل آمده است: با توجه به جنگ تحمیلی ۱۲ روزه و چالش های ایجاد شده برای تعدادی از دانشجویان و در راستای ساماندهی امور مربوط به دفاع از پایان نامه رساله دانشجویان تحصیلات تکمیلی رشته های غیر پزشکی مواردی در نظرگرفته شده است.

بر اساس این دستورالعمل دانشجویان کارشناسی ارشد ایرانی که تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴، ۶ ماه از تاریخ تصویب پروپوزال آنها در سامانه پژوهشیار گذشته و دانشجویان کارشناسی ارشد غیرایرانی که تا تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ ، ۵ ماه از تاریخ تصویب پروپوزال آنها در سامانه پژوهشیار گذشته باشد می توانند تا تاریخ ۳۰ مهرماه ۱۴۰۴ از پایان نامه دفاع کنند.

همچنین برگزاری جلسات دفاع دانشجویان دکتری تخصصی مشروط به احراز کفایت/ کفایت با اصلاحات در جلسه پیش دفاع متمرکز و اخذ شرایط دفاع تا تاریخ ۳۰ مهر ماه ۱۴۰۴ بلامانع است.

مشمولین بندهای ۱ و ۲ نیازی به ثبت نام در نیمسال اول ۱۴۰۵-۱۴۰۴ ندارند و نمره / ارزیابی کیفی پایان نامه/رساله در نیمسال دوم ۱۴۰۴-۱۴۰۳ درج خواهد شد.

طبق این اعلام، لازم است دانشجویانی که در فرصت تعیین شده موفق به دفاع نشده اند، برای نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴ پایان نامه/ رساله را تمدید کنند.

این دستورالعمل شامل دانشجویان ذکور مشمول خدمت نظام وظیفه عمومی که در سنوات ارفاقی هستند و مدت معافیت تحصیلی آنان از نظر نظام وظیفه عمومی در تاریخ ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ به پایان می رسد، نمی شود.