  1. استانها
  2. اصفهان
۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۷:۲۱

سقوط بالابر در شهرک نیک‌اندیش اصفهان؛ ۲ کارگر مصدوم شدند

سقوط بالابر در شهرک نیک‌اندیش اصفهان؛ ۲ کارگر مصدوم شدند

اصفهان - سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان گفت: سقوط یک دستگاه بالابر در یکی از ساختمان‌های در حال ساخت شهرک نیک‌اندیش، انتهای ارغوانیه اصفهان، باعث مصدومیت ۲ کارگر شد.

محمد شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر از حادثه سقوط بالابر در یکی از ساختمان‌های در حال ساخت خبر داد و اظهار کرد: این حادثه امروز ۲۵ شهریورماه در شهرک نیک‌اندیش، انتهای ارغوانیه رخ داد و بلافاصله پس از گزارش به مرکز فرماندهی، آتش‌نشانان ایستگاه ۱۵ به محل اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه دو کارگر، یکی مردی ۵۶ ساله ایرانی و دیگری کارگری ۳۵ ساله تبعه افغانستان، دچار مصدومیت شدند. آتش‌نشانان حاضر در محل، این افراد را با استفاده از بسکت و برانکارد مخصوص در شرایط ایمن به پایین منتقل و برای دریافت خدمات درمانی به نیروهای اورژانس تحویل دادند.

کد خبر 6591818

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها