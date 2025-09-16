محمد شریعتی در گفتگو با خبرنگار مهر از حادثه سقوط بالابر در یکی از ساختمان‌های در حال ساخت خبر داد و اظهار کرد: این حادثه امروز ۲۵ شهریورماه در شهرک نیک‌اندیش، انتهای ارغوانیه رخ داد و بلافاصله پس از گزارش به مرکز فرماندهی، آتش‌نشانان ایستگاه ۱۵ به محل اعزام شدند.

وی افزود: در این حادثه دو کارگر، یکی مردی ۵۶ ساله ایرانی و دیگری کارگری ۳۵ ساله تبعه افغانستان، دچار مصدومیت شدند. آتش‌نشانان حاضر در محل، این افراد را با استفاده از بسکت و برانکارد مخصوص در شرایط ایمن به پایین منتقل و برای دریافت خدمات درمانی به نیروهای اورژانس تحویل دادند.