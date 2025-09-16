برگزاری مانور بازگشایی مدارس در ۹ هزار مدرسه خوزستان

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علی‌فر شام‌گاه امروز سه‌شنبه در گفتگویی رسانه‌ای اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های دستگاه تعلیم و تربیت در آستانه مهر، برنامه‌ریزی دقیق برای بازگشایی مدارس است و به همین منظور همه ظرفیت‌های آموزش و پرورش خوزستان پای کار آمده‌اند.

وی با اشاره به استقبال بیش از یک میلیون دانش‌آموز خوزستانی از آغاز سال تحصیلی افزود: ۹ هزار و ۵۰۰ مدرسه در ۴۰ منطقه آموزش و پرورش استان آماده پذیرایی از دانش‌آموزان هستند و در این مسیر تمام ارکان مجموعه موظف به بسترسازی برای بازگشایی مطلوب مدارس هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان با تأکید بر لزوم رفع نواقص احتمالی ادامه داد: مانور بازگشایی یک تمرین میدانی و نظارتی است که طی آن اشکالات و نقاط ضعف مشخص می‌شود تا مدارس در نخستین روز مهر بدون کوچک‌ترین مانعی میزبان دانش‌آموزان باشند.

علی‌فر بیان کرد: انتظار خانواده‌ها روشن است؛ آغاز سال تحصیلی باید بدون استرس و کاستی رقم بخورد و آموزش و پرورش خوزستان مسئولانه برای تحقق این مطالبه تلاش خواهد کرد.