۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۵۱

طلای ناب عموزاد با انتقام از قهرمان المپیک/ سامورایی در چنگال «بی‌رحم»

رحمان عموزاد کشتی‌گیر وزن ۶۵ کیلوگرم برابر حریف ژاپنی خود مقتدرانه پیروز شد و به مدال خوش رنگ طلا رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، رحمان عموزاد دارنده مدال‌های طلای جهان و نقره المپیک در فینال وزن ۶۵ کیلوگرم به مصاف «کوتارو کیوکا» دارنده مدال طلای المپیک از ژاپن رفت که این مبارزه با نتیجه ۱۰ بر صفر به سود رحمان عموزاد به پایان رسید و نماینده کشورمان به مدال خوش رنگ طلا رسید.

عموزاد در دور نخست استراحت کرد سپس مقابل اکرام جان خادجی مورادوف از قرقیزستان به روی تشک رفت و در پایان در کم‌تر از ۲ دقیقه با امتیاز عالی ۱۱ بر صفر به برتری رسید. وی سپس رئال وودز از آمریکا را با امتیاز عالی ۱۲ بر یک شکست داد. وی سپس برابر سوجیت از هند را به سختی با نتیجه ۶ بر ۵ شکست داد.

وی مرحله نیمه نهایی برابر پیمان بیابانی ملی پوش سابق ایران که برای کانادا مبارزه می‌کند به روی تشک رفت و در پایان با نتیجه ۵ بر صفر به برتری رسید.

