امیرحسین فیروزپور با ضربه فنی به برنز جهانی رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، در مسابقات فینال و رده‌بندی‌بندی ۴ وزن دوم رقابت‌های کشتی آزاد قهرمانی جهان ۲۰۲۵ کرواسی، امیرحسین فیروزپور کشتی‌گیر وزن ۹۲ کیلوگرم در مرحله رده‌بندی به مصاف کوروگکوروگلیف حریف قزاقستانی رفت که این مبارزه با نتیجه به سود فیروزپور به پایان رسید و نماینده کشتی ایران به مدال برنز رسید.

امیرحسین فیروزپور پس از استراحت در دور اول، در دور بعد با باتایف از بلغارستان کشتی گرفت. او در این دیدار با نتیجه ۷ بر صفر پیروز میدان شد و راهی یک چهارم نهایی شد.

امیرحسین فیروزپور در مرحله یک چهارم نهایی به مصاف تساکولوف از اسلواکی خود رفت که این دیدار با نتیجه ۴ بر ۲ به سود فیروزپور تمام شد. بدین ترتیب او به نیمه نهایی راه پیدا کرد.

فیروزپور در مرحله نیمه نهایی مقابل امان آله گادجی ماگمدوف روس به میدان رفت که این دیدار با نتیجه ۱۱ بر ۶ به سود کشتی‌گیر روس به پایان رسید.

شب گذشته امیرحسین زارع، احمد محمدنژاد جوان وکامران قاسمپور به مدال طلا، نقره و برنز رسیدند. در روز سوم مسابقات هم امیرعلی آذرپیرا و رحمان عموزاد به مرحله فینال راه پیدا کردند و فرداشب شانس دو مدال طلا برای کشتی آزاد ایران وجود خواهد داشت.

پیش از این محمد نخودی هم به مدال برنز رسید.