۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۰۰

کشف ۴۰۰ کیلوگرم زغال قاچاق در باشت

یاسوج-رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان باشت گفت: ۴۰۰ کیلوگرم زغال قاچاق در کوه مره خامی این شهرستان کشف شد.

به گزارش خبرنگار مهر، صادق محسنی با اشاره به مقابله اداره منابع طبیعی باشت با قاچاق چوب و زغال، اظهار کرد: با حضور مأموران یگان حفاظت این اداره و با همکاری پاسگاه انتظامی آبدهگاه عملیات گشت منظمی در منطقه کوه مره خامی اجرا شد.

وی افزود: طی این عملیات ۴۰۰ کیلوگرم ذغال کشف و توقیف و تعداد ۳ باب کوره فلزی زغال نیز امحا شد.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری باشت تصریح کرد: متخلف شناسایی و با حضور پاسگاه انتظامی آبدهگاه صورت‌جلسه تنظیم و جهت سیر مراحل قانونی به دستگاه قضایی ارجاع شد.

وی از عموم مردم خواست مشاهدات خود از تخریب، تصرف و زمین خواری، قطع درخت، تولید زغال، قاچاق چوب و زغال را به شماره‌های ۱۵۰۴ و ۱۳۹ یگان حفاظت منابع طبیعی گزارش دهند.

کد خبر 6621833

