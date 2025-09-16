انتقال فرهنگ ایثار به نسل جوان رسالت همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سلیمانی بعد از ظهر سه شنبه در آئین تودیع و معارفه مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان کرمانشاه با اشاره به نقش ماندگار این استان در تاریخ دفاع مقدس اظهار داشت: کرمانشاه همواره خط مقدم مقاومت ملت ایران بوده و مردمان این دیار در روزهای سخت جنگ تحمیلی با ایثار و فداکاری، الگوی استقامت برای سراسر کشور شدند.

وی افزود: زنان، مردان و جوانان کرمانشاهی چه در دوران دفاع مقدس و چه پس از آن، ثابت کردند که روحیه ایثار و شهادت در میان آنان زنده است و این سرمایه ارزشمند باید همچنان در جامعه جاری بماند.

معاون سیاسی استانداری کرمانشاه ادامه داد: امروز وظیفه همه دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی و آموزشی این است که این فرهنگ غنی و الهام‌بخش را به نسل‌های جدید منتقل کنند. جوانان ما باید بدانند امنیت و آرامشی که امروز از آن بهره‌مندند، حاصل جانفشانی‌ها و رشادت‌های مردمی است که در برابر دشمنان ایستادگی کردند.

سلیمانی با اشاره به نقش بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس در این حوزه گفت: این بنیاد محور اصلی انتقال فرهنگ ایثار و مقاومت به نسل آینده است و همه دستگاه‌ها باید با هم‌افزایی و همراهی، در تحقق این رسالت خطیر مشارکت داشته باشند.