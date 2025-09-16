در جذب بازیکنان تیم های ورزشی باشگاه دخالتی ندارم

به گزارش خبرنگار مهر، نقی نصیری شامگاه سه شنبه در نشست خبری خود با اصحاب رسانه با اشاره به تیمداری باشگاه مس سونگون در ۶ رشته ورزشی افزود: باشگاه مس سونگون ورزقان مجوز فعالیت در ۶ رشته فوتسال، والیبال، فوتبال، تکواندو، دو صحرانوردی و کشتی را دارا می‌باشد.

مدیرعامل باشگاه مس سونگون ورزقان با بیان اینکه متأسفانه بودجه باشگاه نسبت به سال گذشته ۲۰۰ میلیارد ریال کاهش یافته، خاطرنشان کرد: بودجه باشگاه از هزار و هشتصد میلیارد ریال به هزار و ششصد میلیارد ریال کاهش یافت و بیشتر دوست داشتیم تیم فوتبال مس را در داخل استان تحویل بدهیم و به جای آن در رشته ورزشی انفرادی سرمایه گذاری کنیم و تمرکز مالی داشته باشیم.

نصیری عنوان داشت: باشگاه فرهنگی، ورزشی مس سونگون ورزقان را با ۴۶۰ میلیارد ریال از آقای یاسر نجف زاده دریافت کردم و سعی خواهیم کرد امورات باشگاه را پیش برده و در راستای اهداف باشگاه تلاش کنیم.

وی با بیان اینکه هدف اصلی باشگاه کسب قهرمانی فوتسال در لیگ برتر، صعود به لیگ برتر والیبال و حفظ جایگاه فوتبال مس سونگون است، اذعان داشت: با افزایش هزینه‌های تیم داری در ورزش به ناچار باید مدیریت مالی داشته باشیم و در کنار آن باید شأن تیم ورزشی مس سونگون را حفظ کنیم.

نصیری در ادامه اضافه کرد: قبل از شروع فصل بازی‌ها طی جلساتی با چند صنعت کشور هماهنگ‌هایی انجام گرفت تا از مس حمایت مالی نزدیک به ۵۰۰ میلیارد ریال داشته باشند که متاسفانه بدلیل قطعی‌های پی در پی زرق در سطح کشور شرکت‌های فوق پا پس کشیده و از توافق‌های خود شانه خالی کردند.

وی با اشاره به معضل دلال بازاری در عرصه ورزش فوتبال توضیح داد: به شخصه خیلی تلاش کردم تا این دلالی را حذف کنم ولی ۷۰ درصد با شکست روبرو شدم و متوجه شدم این معضل در فوتبال کشور ریشه دوانده است.

مدیرعامل باشگاه مس سونگون ورزقان در خصوص این موضوع که بازیکنانی را در تیم‌های باشگاه مس دیکته کرده است، جواب داد: به هیچ وجه در کار سرمربی تیم‌ها دخالت نکرده و نخواهم کرد و تمامی مسئولیت جذب بازیکنان تیم‌ها با سرمربی آن تیم می‌باشد.

وی در مورد فرزاد گنجه‌ای که اخیراً به تیم فوتبال مس سونگون اضافه شده و با کلی حواشی روبرو بوده است، پاسخ داد: بنده تنها به سرمربی تیم گفتم از ایشان تست فنی بگیرید و اگر لازم دیدید جذب کنید که بازیکن فوق تقریباً با تست یک ماهه و با عقد قرارداد ۳ میلیارد ریالی به تیم اضافه شد.

نصیری با اشاره به این موضوع که تنها هدف باشگاه از تیمداری در فوتبال بهره بردن از بازیکنان بومی و صعود با این بازیکنان به لیگ برتر بوده تاکید کرد: متاسفانه تا به الان به این هدف دست نیافتیم و در دو بازی اخیر تیم که یک شکست و یک تساوی کسب کردیم، دلیل باخت تیم شخی بنده هستم و مسیولیت آن را بر عهده می‌گیرم ولی امیدواریم در ادامه لیگ بازی‌های خوبی را از تیم شاهد باشیم.

وی در مورد نبود زمین بازی برای تیم مس سونگون در شهر تبریز، اذعان داشت: ما چند هفته قبل با هیئت فوتبال هماهنگ شده بودیم تا در ورزشگاه بنیان دیزل بازی کنیم که دقیقه ۹۰ ما را از استفاده از ورزشگاه محروم کردند و به ناچار به ارومیه رفتیم و الان هم در بازی آتی ما را به ورزشگاه بنیان دیزل امیدوار کرده اند که معتقد هستم باز زمین ورزشگاه بوق را باز در اختیار ما قرار ندهند.

نصیری اضافه کرد: برای بازی در ورزشگاه ارومیه ۳ میلیارد ریال هزینه کردیم که حاضر بودیم این هزینه صرف بهسازی ورزشگاه‌های خودمان برای میزبانی بازی‌های خانگی تیم مس شود.

وی همچنین به توافق با صدا و سیمای مرکز استان آذربایجان شرقی اشاره کرده و اظهار داشت: بعد از ۱۰ سال با صدا و سیما آشتی کردیم و برای پخش زنده هر بازی هزینه یک میلیارد و ششصد میلیون ریال پرداخت می‌کنیم.