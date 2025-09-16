برنامه آموزشی ترویجی ویژه نخلداران استان بوشهر ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، شهریار مرشدی سه شنبه شب در جمع خبرنگاران با بیان اینکه این رویکرد، محور اصلی برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی است، اظهار کرد: افزایش دانش ومهارت فنی نخلداران خصوصاً در مبارزه با افت چوبخوار نخیلات با تاکید براصلاح الگوی کشت و اصلاح الگوی مصرف، رویکرد اصلی وزارت جهاد کشاورزی برای تأمین امنیت غذایی در استان است.

مدیر هماهنگی ترویج کشاورزی استان بوشهر بر ضرورت اجرای دقیق این برنامه توسط مراکز جهاد کشاورزی شهرستان‌های استان تأکید کرد و گفت: این اقدامات برای دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی، حفظ امنیت غذایی، حفاظت از منابع تولید پایه و خودکفایی در تولید محصولات اساسی، از جمله خرما که مزیت اصلی استان است حیاتی هستند.

وی افزود: ما با تمرکز بر این حوزه، به دنبال ایجاد تحولی بنیادین در بخش کشاورزی استان هستیم تا بتوانیم اطمینان حاصل کنیم که سفره مردم همواره از محصولات سالم و کافی برخوردار است.

وی بیان کرد: این اصلاحات نه تنها به نفع مصرف‌کننده است، بلکه در بلندمدت به نفع تولیدکننده نیز خواهد بود چرا که با مدیریت صحیح منابع، سودآوری بیشتری برای فعالان این بخش به ارمغان می‌آید.

مرشدی همچنین بر نقش آموزش و ترویج در این زمینه تأکید کرد و گفت: آموزش کشاورزان و نخلداران و اطلاع‌رسانی به مصرف‌کنندگان، دو بال پرواز ما در اجرای موفقیت‌آمیز این الگوها هستند.

وی بیان کرد: با همراهی و همدلی بخش کشاورزی و مردم، می‌توانیم به اهداف خود در زمینه امنیت غذایی دست یابیم و شاهد رونق و شکوفایی بیشتر در این بخش حیاتی کشور باشیم.