منصور شیشهفروش در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: به دلیل کاهش سطح آبهای زیرزمینی، افت نزولات جوی، کاهش تغذیه آبخوانها از آبهای سطحی و عدم جریان رودخانه زایندهرود، طی سالهای اخیر شاهد وقوع پدیده فرونشست زمین در ۲۹ دشت استان اصفهان هستیم.
وی با اشاره به اینکه میزان افت متوسط سالیانه آبخوان دشت اصفهان–برخوار حدود یک متر برآورد شده، افزود: در آبخوانهای دشت مهیار شمالی، دامنه، داران، گلپایگان و مورچهخورت نیز افت سالیانه آبهای زیرزمینی به شکل معناداری افزایش یافته است.
مدیرکل مدیریت بحران استان ادامه داد: نرخ فرونشست در این دشتها، بر اساس ارزیابیهای سازمان زمینشناسی، بین ۵ تا ۱۸ سانتیمتر در سال تعیین شده است. این مطالعات با استفاده از تکنیکهای دورسنجی و دستگاههای GPS توسط سازمانهای زمینشناسی، نقشهبرداری و مرکز تحقیقات راه و شهرسازی انجام شده است.
وی با بیان اینکه مرکز تحقیقات راه و شهرسازی راهکارهای اجرایی کاهش خطر فرونشست در محدودههای سکونتگاهی ارائه کرده است، تأکید کرد: این پدیده تهدیدی جدی برای اصفهان است و عزم جدی دستگاههای ملی را میطلبد؛ از وزارت نیرو و جهاد کشاورزی تا سازمان محیطزیست و سازمان برنامه و بودجه.
شیشهفروش بر ضرورت جریان دائمی زایندهرود تا تالاب گاوخونی برای تعادلبخشی به آبخوانها تأکید کرد و گفت: وزارت نیرو باید ضمن احیای زایندهرود و سفرههای زیرزمینی، از انتقال آب به خارج حوضه و توسعههای غیرمجاز در بالادست جلوگیری کند.
به گفته او، اقدامات فوری شامل تداوم پایش فرونشست با تکنیکهای دورسنجی و GPS، تعیین سطح ایستابی دشتهای بحرانی، مسدودسازی چاههای غیرمجاز، نصب کنتور هوشمند، اجرای طرحهای تغذیه سفره زیرزمینی، جمعآوری روانآبها و تخصیص اعتبارات ملی برای اجرای پروژههای تأمین آب استان است.
شیشهفروش هشدار داد: بیتوجهی به مسئله فرونشست، نهتنها زیرساختهای اصفهان را تهدید میکند بلکه حیات زایندهرود و تالاب گاوخونی را بهطور برگشتناپذیر از بین میبرد.
