۲۵ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۳۷

حادثه در حفاری خط ۲ مترو اصفهان؛ آبگرفتگی منازل خیابان نشاط

اصفهان - مدیرکل مدیریت بحران استان از ورود گل حفاری تونل خط ۲ متروی اصفهان به سطح خیابان و چند خانه در محدوده خیابان نشاط خبر داد و گفت؛ عملیات پاکسازی در حال انجام است.

منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حین فعالیت دستگاه حفاری تونل خط ۲ متروی اصفهان در محدوده خیابان نشاط و در عمق ۲۲ متری، گل حفاری که برای پایدارسازی جداره تونل استفاده می‌شود، از منافذ زیرزمینی از جمله چاه به سطح خیابان و تعدادی از منازل مسکونی وارد شد.

وی افزود: عوامل فنی شهرداری و پیمانکار شرکت قطار شهری بلافاصله به محل اعزام شدند و عملیات جمع‌آوری و پاکسازی فوم‌های جاری شده از سطح خیابان و منازل در حال انجام است.

مدیرکل مدیریت بحران استان گفت: علت دقیق این حادثه پس از بررسی‌های فنی و کارشناسی اعلام خواهد شد.

شیشه‌فروش خاطرنشان کرد: تاکنون ۱۹.۸ کیلومتر حفاری در اجرای خط ۲ متروی اصفهان انجام شده است.

