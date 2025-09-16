حادثه در حفاری خط ۲ مترو اصفهان؛ آبگرفتگی منازل خیابان نشاط

منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حین فعالیت دستگاه حفاری تونل خط ۲ متروی اصفهان در محدوده خیابان نشاط و در عمق ۲۲ متری، گل حفاری که برای پایدارسازی جداره تونل استفاده می‌شود، از منافذ زیرزمینی از جمله چاه به سطح خیابان و تعدادی از منازل مسکونی وارد شد.

وی افزود: عوامل فنی شهرداری و پیمانکار شرکت قطار شهری بلافاصله به محل اعزام شدند و عملیات جمع‌آوری و پاکسازی فوم‌های جاری شده از سطح خیابان و منازل در حال انجام است.

مدیرکل مدیریت بحران استان گفت: علت دقیق این حادثه پس از بررسی‌های فنی و کارشناسی اعلام خواهد شد.

شیشه‌فروش خاطرنشان کرد: تاکنون ۱۹.۸ کیلومتر حفاری در اجرای خط ۲ متروی اصفهان انجام شده است.