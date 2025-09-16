خیرات والدین خیر نایینی برای لوازم التحریر دانش آموزان هزینه شد

علیرضا حسینزاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با قدردانی از این حرکت گفت: این اقدام خیرخواهانه نشان میدهد که خیرات میتواند فراتر از یک رسم خانوادگی باشد و به فرصتی برای ساختن آینده فرزندان نیازمند تبدیل شود.
وی ادامه داد: این ۱۰۰ بن ۵۰۰ هزار تومانی به طور کامل صرف تأمین لوازمالتحریر دانشآموزان نیازمند خواهد شد تا هیچ کودکی در آستانه سال تحصیلی جدید بدون نوشتافزار نماند.
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان نائین از مشارکت مردم نیکوکار شهرستان خبر داد و افزود: تاکنون ۶۸۵ بسته لوازمالتحریر، هر کدام به ارزش ۸۰۰ هزار تومان و بیش از ۱۳۰ میلیون تومان کمک نقدی برای پویش جشن عاطفهها جمعآوری شده است و برای حمایت از فرزندان یتیم تحت پوشش نیز تاکنون بیش از ۸۲ میلیون تومان پرداخت نقدی توسط حامیان نیکاندیش انجام شده است.
وی تاکید کرد: این کمکها تنها حمایت مالی نیست، بلکه پیام روشن همدلی و امید به آینده برای خانوادههای نیازمند است و از تمام خیران برای همراهی در ادامه این پویش دعوت میکنم تا هیچ دانشآموزی به دلیل مشکلات مالی از تحصیل بازنماند.
رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان نائین با ابراز امیدواری نسبت به استمرار این گونه اقدامات خیرخواهانه، گفت: امید است این حرکتها به یک فرهنگ پایدار تبدیل شود و سرمایهگذاری بر آموزش فرزندان نیازمند به عنوان مهمترین سرمایه اجتماعی شهرستان مورد توجه بیشتری قرار گیرد.
نظر شما