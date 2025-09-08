۴ مصدوم در حادثه واژگونی خودرو در جاده کلات- مشهد

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد دوم حسین صالح اظهار کرد: صبح دوشنبه در پی اعلام مرکز فرماندهی ۱۲۵ مبنی بر واژگونی خودرو پژو ۴۰۵ در جاده کلات بلافاصله تیم نجات و حریق ایستگاه ۲۹ به محل حادثه اعزام شدند.

معاون عملیات سازمان آتش نشانی مشهد افزود: آتش نشانان با سرعت عمل بالا اقدامات پیشگیرانه جهت جلوگیری از حوادث احتمالی بعدی را به انجام رساندند.

وی خاطرنشان کرد: در این حادثه دو دختر نوجوان ۱۴ ساله و ۱۱ ساله، یک پسر بچه ۹ ساله و یک مرد مصدوم شدند که توسط عوامل اورژانس حاضر در محل به مرکز درمانی منتقل شدند.