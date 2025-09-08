  1. استانها
۴ مصدوم در حادثه واژگونی خودرو در جاده کلات- مشهد

مشهد - معاون عملیات سازمان آتش نشانی مشهد از مصدومیت چهار نفر در حادثه واژگونی خودرو پژو ۴۰۵ در جاده کلات قبل از روستای شایه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، آتشپاد دوم حسین صالح اظهار کرد: صبح دوشنبه در پی اعلام مرکز فرماندهی ۱۲۵ مبنی بر واژگونی خودرو پژو ۴۰۵ در جاده کلات بلافاصله تیم نجات و حریق ایستگاه ۲۹ به محل حادثه اعزام شدند.

معاون عملیات سازمان آتش نشانی مشهد افزود: آتش نشانان با سرعت عمل بالا اقدامات پیشگیرانه جهت جلوگیری از حوادث احتمالی بعدی را به انجام رساندند.

وی خاطرنشان کرد: در این حادثه دو دختر نوجوان ۱۴ ساله و ۱۱ ساله، یک پسر بچه ۹ ساله و یک مرد مصدوم شدند که توسط عوامل اورژانس حاضر در محل به مرکز درمانی منتقل شدند.

