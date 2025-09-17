۳۰۰۰ تن قیر برای بهسازی و آسفالت معابر شهری شادگان اختصاص یافت

هاشم خنفری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به وضعیت نامناسب معابر و گلایه‌های مکرر شهروندان در دیدار با معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بازآفرینی شهری کشور موضوع کمبود زیرساخت‌ها و ضرورت بهسازی فوری معابر شهری شادگان را مطرح کردم که خوشبختانه این پیگیری‌ها نتیجه داد و دستور ویژه برای تخصیص سه هزار تن قیر به شهرداری شادگان صادر شد.

وی، این اقدام را گامی ارزشمند در مسیر ارتقای کیفیت زندگی شهروندان دانست و افزود: مشکلات معابر شهری سال‌هاست یکی از دغدغه‌های اصلی مردم بوده و حتی در مواقع بارندگی مشکلات تردد و نارضایتی‌های زیادی به همراه داشته است، اکنون با این میزان قیر می‌توانیم بخش قابل توجهی از خیابان‌ها و معابر را آسفالت و ساماندهی کنیم و تحولی اساسی در سیمای شهری به وجود آوریم.

نماینده مردم شادگان در مجلس همچنین بر ضرورت اقدام فوری شهرداری تأکید کرد و گفت: شهرداری شادگان موظف است بدون هیچ‌گونه تأخیر نسبت به جذب این قیر اقدام کرده و با برنامه‌ریزی دقیق، عملیات آسفالت‌ریزی را در کوتاه‌ترین زمان ممکن آغاز کند. تأخیر در این موضوع به هیچ وجه پذیرفتنی نیست و باید هرچه سریع‌تر نتایج این تخصیص در سطح شهر نمایان شود.

خنفری در پایان گفت: پیگیری مسائل عمرانی و زیرساختی از اولویت‌های اصلی من در مجلس پشورای اسلامی است، تخصیص این قیر تنها بخشی از برنامه‌های در دست اجرا برای توسعه و آبادانی شادگان محسوب می‌شود و با همکاری مسئولان، گام‌های مؤثرتری در آینده برداشته خواهد شد.