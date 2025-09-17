اشعار ارفع کرمانی در نشست تخصصی عصر ادبیات کرمان بررسی شد

به گزار ش خبرگزاری مهر، مدیر مسئول خانه ادبیات کرمان در سومین نشست تخصصی عصر ادبیات با عنوان یادمان و بررسی آثار سید محمود توحیدی ارفع کرمانی که با حضور استادان دانشگاه، شاعران، هنرمندان، مدیران و علاقمندان فرهنگ و هنر برگزار شد گفت: در سال جاری دو نشست تخصصی با محوریت بررسی شخصیت و آثار زنده یاد احمدرضا احمدی و زنده یاد محمدعلی بهمنی با حضور هنرمندان و ادیبان برگزار شده است.

حسین شهابی، افزود: سومین برنامه از سلسله نشست‌های تخصصی عصر ادبیات در کرمان با همکاری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان، موزه هنرهای معاصر صنعتی، بنیاد ایران شناسی شاخه کرمان، انجمن دل عالم، کتابخانه تخصصی هنر و دیگر نهادهای فرهنگی و هنری با عنوان یادمان و بررسی آثار سید محمود توحیدی ارفع کرمانی برگزار شد.

عضو هیأت علمی دانشگاه و رئیس بنیاد ایران شناسی شعبه کرمان نیز در این نشست تخصصی گفت: اشعار سید محمود توحیدی ارفع کرمانی بر سه کانون اندیشه استوار بود.

حامد حسین خانی، افزود: حوزه تفکر عمیق جهان بینی عرفانی بر پایه سلوک فردی و تجربه‌های سلوکی، متن و زبان شعری خاص شاعر با ویژگی‌های منحصر به فردش و بیان حماسی شاعر در مسائل اجتماعی همراه با نگاهی اعتراضی به وضعیت برخی رویکردها، سه کانون اندیشه‌ای است که اشعار ارفع کرمانی بر پایه آنها استوار بود.

مهدی صمدانی، شاعر کرمانی نیز در این نشست گفت: شاعران و هنرمندان وارثان تاریخ هستند و به نوعی تاریخ را می‌سازند.

وی با بیان اینکه جامعه از هنرمندانش هویت گرفته و می‌گیرد تاکید کرد: سید محمود توحیدی، منتقدی صریح با اراده‌ای قوی بود که وجه اجتماعی اشعارش ملموس بود.

وی افزود: این شاعر با اراده محکم و زبانش خود را به مخاطب تحمیل کرد و سخن گفتن قشرهای مختلف مردم را می‌شد در اشعارش دید.

