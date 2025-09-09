به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی نیکرو، گفت: هم‌زمان با هزار و پانصدمین سال تولد پیامبر اکرم (ص) و در آستانه روز پاسداشت شعر و ادب فارسی، مراسم نقالی و شاهنامه‌خوانی ۲۰ شهریور سال‌جاری از ساعت ۱۸ در کاروانسرای گنجعلیخان کرمان برگزار خواهد شد.

وی افزود: این رویداد با شعار «شعر فارسی میراث ماندگار ایران» با اجرای برنامه‌هایی چون شعر خوانی در ستایش پیامبر اکرم (ص)، نقالی و ضرب زورخانه‌ای، شاهنامه‌خوانی و اجرای موسیقی سنتی برگزار می‌شود.

نیکرو، با بیان اینکه نقالی و شاهنامه‌خوانی در اماکن تاریخی کرمان، بازآفرینی روح حماسی ایران در بستر اصالت و معماری است تصریح کرد: این آئین کهن، پلی میان میراث ناملموس، ملموس و بناهای تاریخی می‌سازد و گردشگران را به تجربه‌ای زنده از تاریخ و فرهنگ دعوت می‌کند.

وی ادامه داد: چنین رویدادهایی، حافظه جمعی را زنده نگه می‌دارند و هویت فرهنگی این سرزمین را استوارتر می‌سازند.