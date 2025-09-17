به گزارش خبرنگار مهر، از صبح امروز چهارشنبه، هیئت کبدی استان همدان میزبان سیلی از جوانان پرانرژی و هیجان‌انگیز رشته کبدی است.

نوزدهمین دوره مسابقات قهرمانی جوانان کشور پسران در حالی آغاز شده که ۲۱ تیم از گوشه‌وکنار ایران گرد هم آمده‌اند تا در نبردی ورزشی، افتخار قهرمانی را از آن خود کنند.

این دوره از رقابت‌ها با عنوان جام سرداران شهید علیرضا و ابوالقاسم حاجی‌بابایی» برگزار می‌شود؛ نامی که بر شور و حس مسئولیت شرکت‌کنندگان افزوده و خاطره رشادت‌ها و ایثارگری‌های این شهدای گرانقدر را زنده نگه می‌دارد.

در این رویداد، تیم‌ها بر اساس قرعه‌کشی در قالب ۸ گروه سه و دو تیمی تقسیم شده‌اند. مرحله نخست به شکل دوره‌ای برگزار می‌شود تا هر تیم فرصت رویارویی با رقبای مستقیم خود را داشته باشد.

در پایان این مرحله، دو تیم برتر هر گروه به مرحله ضربدری راه می‌یابند؛ جایی که برنده‌ها می‌توانند بلیت ورود به جمع چهار تیم برتر را کسب کنند. چهار تیم راه‌یافته به نیمه‌نهایی، علاوه بر شانس طلایی رسیدن به دیدار نهایی، باید برای کسب مقام سوم نیز رقابت کنند. دیدار رده‌بندی و فینال، نقطه اوج این مسابقات خواهد بود که قهرمان نوزدهمین دوره را معرفی می‌کند.

حضور بیش از ۴۰۰ نفر شامل بازیکنان، مربیان و سرپرستان، فضای مسابقات را از همان ساعات ابتدایی پرشور کرده است.

سالن امام علی (ع) دانشگاه آزاد اسلامی همدان محل برگزاری به واسطه حضور تماشاگران و خانواده ورزشکاران، رنگ و بوی جشن ورزشی دارد. صدای تشویق‌ها، تاکتیک‌های فنی مربیان و اعلام داوران، پیوندی بین هیجان و رقابت ایجاد کرده که هر لحظه بر جذابیت بازی‌ها می‌افزاید.

مسابقات قهرمانی کشور، علاوه بر تعیین بهترین تیم، محلی برای شناسایی بازیکنان مستعد جهت حضور در تیم‌های ملی نیز هست. کارشناسان و مربیان تیم ملی کبدی ایران با دقت بازی‌ها را دنبال می‌کنند تا چهره‌های آینده این رشته را برای میادین آسیایی و جهانی شناسایی کنند.

برگزاری این رویداد در استان هگمتانه، نه‌تنها باعث ارتقا جایگاه ورزشی منطقه می‌شود بلکه فرصتی برای معرفی توانمندی‌های این استان در میزبانی رویدادهای ملی و بین‌المللی فراهم می‌آورد. مسئولان برگزاری، از آمادگی کامل سالن‌ها، اسکان تیم‌ها و امکانات رفاهی برای میزبانی بدون نقص خبر داده‌اند.

این رقابت‌ها جمعه ۲۸ شهریور ماه به پایان خواهد رسید.