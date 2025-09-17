به گزارش خبرنگار مهر، ثبت نام اسکان نو دانشجویان دکتری روزانه واجد شرایط غیر بومی دانشگاه الزهرا (س)، ورودی نیم سال اول تحصیلی -۱۴۰۵ ۱۴۰۴، در خوابگاه فرزانگان، ۲۹ شهریور ۱۴۰۴ آغاز می‌شود.

ضروری است این دانشجویان پیش از مراجعه حضوری به خوابگاه، فرم‌های ثبت نام را از سامانه سماد دریافت و تکمیل کرده. و همراه خود داشته باشند.

شرایط ثبت نام و اسکان در خوابگاه:

عدم بدهی به صندوق رفاه در مقاطع قبلی و ایجاد مقطع جدید در سامانه یکپارچه صندوق رفاه به آدرس https://refah.swf.ir/

چنانچه از تسهیلات صندوق رفاه دانشجویی در مقاطع قبل استفاده ننموده‌اید، نسبت به تشکیل پرونده درسامانه یکپارچه صندوق رفاه دانشجویی مطابق راهنما در سایت B۲n.ir/j۵۷۰۷۴ و ثبت نام دانشجوی جدیداقدام نمایید.

ثبت نام در مجتمع‌های خوابگاهی صرفاً برای دانشجویانی است که حداقل ۲۵ شب در طول ترم در خوابگاه حضور داشته باشند، در صورت عدم حضور به هر دلیلی از جمله: انجام امور پایان نامه، کمک به هم اتاقی، فرصت مطالعاتی و …) درترم های بعدی امکان ثبت نام و اسکان در خوابگاه را نخواهند داشت.

دانشجویان متقاضی استفاده محدود از خوابگاه (یک یا دو شب در هفته) می‌توانند با مراجعه به اداره امورخوابگاه ها از شرایط اسکان ترددی استفاده نمایند.

طبق آئین نامه صندوق رفاه به دانشجوی مقطع دکتری حداکثر تا نیمسال هشتم تحصیلی خوابگاه تعلق می‌گیرد.

به دانشجویان شبانه خوابگاه تعلق نمی‌گیرد.

به دانشجویان استان تهران و استان البرز خوابگاه تعلق نمی‌گیرد. درصورت نیاز به اطلاعات تکمیلی درساعات اداری (۷ تا ۱۳) با شماره ۰۲۱-۸۵۶۹۲۴۴۹ تماس حاصل نمائید.