۷ کارگر درپی انتشار گاز در شهرک صنعتی زنجان دچار مسمومیت شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل مدیریت بحران استان زنجان اعلام کرد: بعدازظهر امروز (پنجشنبه ۲۷ شهریور ۱۴۰۴) بر اثر انتشار گاز ناشی از ترکیب مواد اولیه در یکی از کارخانجات تولید مواد شیمیایی کشاورزی در شهرک صنعتی شماره یک زنجان، ۷ نفر از کارگران دچار مسمومیت شدند.

مرگ یک کارگر براثر مسمومیت شدید

مصدومان بلافاصله توسط نیروهای اورژانس حاضر در محل تحت تریاژ اولیه قرار گرفته و به مراکز درمانی منتقل شدند. متأسفانه یکی از کارگران به علت مسمومیت شدید تنفسی جان باخت.

همچنین دو نفر از مصدومان با مسمومیت متوسط و چهار نفر با مسمومیت خفیف تحت درمان قرار دارند که بنا بر اعلام مسئولان، حال عمومی آنان مساعد گزارش شده است.

بر اساس بررسی‌های اولیه، علت انتشار گاز احتمالاً بی‌احتیاطی سهوی انسانی عنوان شده است. با این حال، بررسی دقیق‌تر حادثه از سوی کارشناسان اداره کل کار، مقامات قضایی و پلیس ادامه دارد و نتایج قطعی پس از تکمیل تحقیقات اعلام خواهد شد.