رئیس هیئت روئینگ استان هرمزگان انتخاب شد

بندرعباس-مجمع انتخابات هیئت روئینگ هرمزگان به ریاست‌سرپرست فدراسیون روئینگ جمهوری اسلامی ایران، مدیرکل ورزش و جوانان استان برگزار و آریا گندمکار طهرانی به عنوان رئیس این هیأت انتخاب شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجمع انتخاباتی هیئت روئینگ استان هرمزگان به ریاست محسن شادی سرپرست فدراسیون روئینگ جمهوری اسلامی ایران، مظفر مهری خادمی نسب مدیرکل ورزش و جوانان استان هرمزگان، روزبه زابلی پورمعاون توسعه ورزش اداره کل، ودیگر اعضای مجمع در سالن جلسات اداره کل برگزار شد.

دراین مجمع آریا گندمکار طهرانی توانست با کسب ۱۷ رای از ۱۷ رای ماخوذه ریاست این هیات رابه مدت چهار سال آتی را در هرمزگان عهده دار شود.

درادامه این مجمع، عفت رستمی به عنوان نایب رئیس، مهردادخادمی خزانه دار، اسلام جاهدی، عادل سیفی، ملیحه شاهین زاده، بعنوان اعضای هیات رئیسه روئینگ استان هرمزگان انتخاب شدند.

