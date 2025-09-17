راویان زینب گونه وقایع هشت سال دفاع مقدس و جنگ ۱۲روزه را روایت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حیدری ظهر چهارشنبه در جمع راویان دفاع مقدس در یاسوج اظهار کرد: راویان زینب گونه وقایع جنگ ۱۲ روزه و هشت سال دفاع مقدس را روایت می‌کنند.

وی به شعار یک راوی باشیم برای روایت کنندگان، اشاره کرد وافزود: راویان باید با صبر و حوصله و به روز رسانی مطالب خود، روایت کننده وقایع باشند.

معاون اردویی سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: راویان می‌توانند مطالب خود را به صورت کوتاه اما متناوب برای شرکت کنندگان در اردوهای راهیان نور و یا یادواره‌های شهدا بیان کنند.

وی با اشاره به اینکه روایت گری باید متناسب با زمان و مکان مورد نظر باشند، اضافه کرد: این استان بیش از ۲ هزار شهید تقدیم نظام و اسلام کرده و می‌بایست فداکاری‌ها و رشادت‌های آنها را بازگو کنند.