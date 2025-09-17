هرمزگان تنها یک مرکز بازسازی ذخایر آبزیان دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر کرمی راد مدیرکل دفتر بازسازی و حفظ ذخایر ژنتیکی آبزیان سازمان شیلات ایران با رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هرمزگان دیدار و گفت‌وگو کرد.

در این نشست که با حضور مدیرکل شیلات هرمزگان، معاون آبزی‌پروری شیلات استان و جمعی از مسئولان شیلات و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی هرمزگان برگزار شد، راهکارهای پیشبرد تکمیل سه مرکز بازسازی ذخایر آبزیان در حال احداث استان مورد بررسی قرار گرفت.

مسعود بارانی مدیرکل شیلات استان در این نشست با ارائه گزارشی پیشرفت مراکز بازسازی ذخایر گفت: با حمایت استانداری، سازمان شیلات ایران و پیگیری‌های شیلات استان، مراکز بازسازی ذخایر آبزیان در شهرستان‌های بندرلنگه، قشم و جاسک در حال ساخت است. وی افزود: این مراکز ظرفیتی ویژه برای صنعت آبزی‌پروری و بازسازی ذخایر آبزیان در استان محسوب می‌شوند.

مسعود بارانی با بیان اینکه بهره‌برداری از این مراکز می‌تواند گامی مهم در بازسازی و حفظ ذخایر آبزیان باشد، تصریح کرد: جبران فشار ناشی از برداشت بی‌رویه، ترمیم و احیای ذخیره‌گاه‌ها، ایجاد توازن در اکوسیستم، حفظ جمعیت روستایی و ساحل‌نشین، صید و صیادی پایدار، تثبیت اشتغال و کمک به امنیت غذایی و پدافند غیرعامل از مهم‌ترین اهداف اجرای این طرح است.

در ادامه، مدیرکل دفتر بازسازی و حفظ ذخایر ژنتیکی آبزیان سازمان شیلات ایران نیز گفت: استان هرمزگان با وجود رتبه نخست در تولیدات شیلاتی کشور، تنها یک مرکز بازسازی ذخایر در منطقه کلاهی-میناب دارد و بنابراین ساخت این مراکز در هرمزگان یک ضرورت است.

ناصر کرمی‌راد تأکید کرد: توسعه و تکمیل مراکز بازسازی ذخایر در هرمزگان می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در صیانت از ذخایر آبزیان کشور ایفا کند.

سپس رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان هرمزگان با اشاره به سهم ۵۰ درصدی استان از تولیدات شیلاتی کشور گفت: شیلات هرمزگان، چه در سطح استان و چه در سطح کشور، جایگاه ویژه‌ای دارد و می‌توان آن را محوری طلایی برای توسعه استان دانست.

ابراهیم شاکری‌زاده افزود: تحقق اهداف توسعه‌ای در این بخش علاوه بر تأمین نیاز داخلی، زمینه افزایش صادرات و ارزآوری را فراهم می‌کند. وی ادامه داد: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان آماده است حمایت‌های لازم را در راستای تکمیل مراکز بازسازی ذخایر آبزیان و توسعه فعالیت‌های شیلاتی استان به عمل آورد.