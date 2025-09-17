هوای آذربایجان غربی بارانی می شود؛کاهش محسوس دما

مهدی صابری در گفت و گو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بر اساس فعالیت این سامانه رگبار متناوب باران و رعدوبرق همراه با وزش باد شدید و کاهش محسوس دما در استان را شاهد خواهیم بود، افزود: این سامانه از روز پنجشنبه تا اواسط هفته آینده در استان فعال خواهد بود.
وی رگبار باران و رعدوبرق (در مناطق مستعد بارش تگرگ)، تند باد لحظهای و گردوخاک و افت دما را از اثرات فعالیت این سامانه دانست و افزود: با فعالیت این سامانه شاهد فعالیت بارندگی در نیمه شمالی و وزش باد و کاهش محسوس دما در کلیه مناطق استان خواهیم بود.
صابری گفت: آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن رودخانهها و مسیلها، برخورد صاعقه، خسارت به سازههای سبک در اثر تند باد لحظهای، خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا، کاهش دید در جادههای کوهستانی و گردنهها را در استان شاهد خواهیم بود.
وی بر آمادگی دستگاههای عضو ستاد مدیریت بحران، خودداری از تردد و اتراق در حاشیه رودخانهها و مسیلها و فعالیتهای کوهنوردی، اجتناب از سفرهای غیر ضرور و احتیاط در ترددهای شهری و جادهای، پاکسازی دهانه پلها و لایروبی کانالها و آبروها، اطمینان از استحکام سازههای موقت و تابلوهای تبلیغاتی به سبب وزش باد گاهی شدید و بر توجه به توصیههای کارشناسان جهاد کشاورزی در خصوص افت دما توصیه کرد.
