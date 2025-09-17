معصومه نوروزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: امروز در ساعات صبح در استان شاهد آسمانی صاف بودیم و در بعدازظهر شاهد افزایش سرعت وزش باد هستیم، بنابراین برای برخی از نقاط خیزش گرد و خاک پیش‌بینی می‌شود.

وی تصریح کرد: روز گذشته هشدار هواشناسی سطح زرد که به منزله آگاهی صادر شد، بر همین اساس پیش‌بینی می‌شود بیشینه سرعت وزش باد از بعدازظهر روز جمعه تا یکشنبه در سطح استان افزایش یابد.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری عنوان داشت: طی این مدت شرایط برای نفوذ و انتقال گرد و غبار به سطح استان وجود دارد، بنابراین در این بازه زمانی شاهد کاهش میزان دید افقی و کاهش میزان کیفیت هوا در برخی از نقاط استان هستیم.

نوروزی افزود: در این شرایط سازه‌های سبک و موقتی باید از استحکام کافی برخوردار باشند.

وی ادامه داد: در شبانه‌روز گذشته در خنک‌ترین ساعات کمینه دمای ثبت شده برای اردل ۱۶ درجه سانتی‌گراد، بروجن ۹ درجه سانتی‌گراد، بن و سامان ۱۲ درجه سانتی‌گراد، شلمزار، فرخشهر و کوهرنگ ۷ درجه سانتی‌گراد، شهرکرد ۴ درجه سانتی‌گراد، فارسان ۸ درجه سانتی‌گراد، لردگان ۱۱ درجه سانتی‌گراد و مالخلیفه ۱۸ درجه سانتی‌گراد می‌باشد.

مدیرکل هواشناسی چهارمحال و بختیاری خاطرنشان کرد: بر همین اساس شهرکرد با کمینه دمای ۴ درجه سانتی‌گراد، خنک‌ترین نقطه استان و در بین مراکز استان‌ها نیز خنک‌ترین مرکز استان بود.