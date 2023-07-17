نشست فرمانداران غرب کشور در کرمانشاه برگزار شد

بهگزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر دوشنبه پنجمین دوره آموزشی منطقهای ستاد انتخابات کشور با حضور استانهای ایلام، کردستان، همدان و لرستان به میزبانی استانداری کرمانشاه همزمان با سالروز تأسیس شورای نگهبان در سالن شهدای دولت برگزار شد.
در این نشست فرمانداران و معاونین سیاسی و امنیتی استانداریهای پنج استان به منظور آموزش و تبیین برنامههای دوازدهمین دوره انتخاباتی مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کردند.
در ابتدای این نشست عبداله مرادی مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور با تاکید بر فرمانداران برای ایجاد تعامل و گفتمان با مردم برای مشارکت در انتخابات، ایجاد امنیت و آرامش سیاسی در شهرستانها و دوری گزیدن از گرایشات سیاسی بر ایجاد زاویه امید آفرینی برای مردم را مهم دانست و برگزاری انتخابات و حضور مردم پای صندوقهای رأی را به عنوان یک هنجار دینی و اجتماعی تکلیفی شرعی خطاب کرد.
در پایان این جلسه چند ساعته نشست تخصصی معاونین سیاسی و امنیتی استانهای غربی کشور نیز در مهمانسرای استانداری کرمانشاه برگزار شد.
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