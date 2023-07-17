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۲۶ تیر ۱۴۰۲، ۱۱:۴۵

نشست فرمانداران غرب کشور در کرمانشاه برگزار شد

نشست فرمانداران غرب کشور در کرمانشاه برگزار شد

کرمانشاه- نشست فرمانداران غرب کشور با حضور معاون سیاسی وزیر کشور در کرمانشاه برگزار شد.

به‌گزارش خبرنگار مهر، پیش از ظهر دوشنبه پنجمین دوره آموزشی منطقه‌ای ستاد انتخابات کشور با حضور استان‌های ایلام، کردستان، همدان و لرستان به میزبانی استانداری کرمانشاه همزمان با سالروز تأسیس شورای نگهبان در سالن شهدای دولت برگزار شد.

در این نشست فرمانداران و معاونین سیاسی و امنیتی استانداری‌های پنج استان به منظور آموزش و تبیین برنامه‌های دوازدهمین دوره انتخاباتی مجلس شورای اسلامی حضور پیدا کردند.

در ابتدای این نشست عبداله مرادی مدیرکل دفتر امور سیاسی وزارت کشور با تاکید بر فرمانداران برای ایجاد تعامل و گفتمان با مردم برای مشارکت در انتخابات، ایجاد امنیت و آرامش سیاسی در شهرستان‌ها و دوری گزیدن از گرایشات سیاسی بر ایجاد زاویه امید آفرینی برای مردم را مهم دانست و برگزاری انتخابات و حضور مردم پای صندوق‌های رأی را به عنوان یک هنجار دینی و اجتماعی تکلیفی شرعی خطاب کرد.

در پایان این جلسه چند ساعته نشست تخصصی معاونین سیاسی و امنیتی استان‌های غربی کشور نیز در مهمانسرای استانداری کرمانشاه برگزار شد.

کد مطلب 5838653

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