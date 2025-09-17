به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تی‌وی بریکس، این رویداد که بخشی از لیگ ماراتن بریکس به شمار می‌رود با حمایت دولت و اداره ورزش مسکو برپا می‌شود و ورزشکارانی از کشورهایی چون هند، کنیا، چین، بلاروس، آفریقای جنوبی، مراکش و اتیوپی در آن حضور خواهند داشت.

در این رقابت حدود ۵۰ هزار ورزشکار از ۶۵ کشور از جمله هند، کنیا، چین، قرقیزستان، مراکش، بلاروس، اتیوپی و آفریقای جنوبی حضور خواهند داشت. شبکه «تی‌وی بریکس» نیز به عنوان شریک رسانه‌ای بین‌المللی این رویداد معرفی شده است.

ماراتن مسکو بخشی از لیگ ماراتن بریکس است و امسال بیش از ۱۸۰۰ نفر به عنوان مرحله سوم این لیگ در آن شرکت می‌کنند؛ آماری که پنج برابر سال گذشته برآورد شده است. همچنین بیش از سه هزار دونده برای دومین بار در این رقابت حضور می‌یابند و جوایز ویژه‌ای دریافت خواهند کرد.

دمیتری تاراسوف، مدیر ماراتن مسکو و هم‌بنیان‌گذار جامعه دوندگان، با اشاره به گستردگی این رقابت گفت: «هر سال ماراتن مسکو اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. امسال رکوردی در تعداد ثبت‌نام‌کنندگان به ثبت رسیده و شهر مسکو در انتظار این رویداد است. برای بسیاری از شرکت‌کنندگان، این ماراتن تنها یک مسابقه نیست بلکه نتیجه ماه‌ها تمرین و تحقق رویایی است که گام‌به‌گام برای آن تلاش کرده‌اند.»

این رقابت در دو روز برگزار می‌شود؛ روز نخست (۲۰ سپتامبر) شامل دویدن ۱۰ کیلومتری و روز دوم (۲۱ سپتامبر) شامل ماراتن ۴۲ کیلومتری، رله‌های دانشجویی و شرکتی خواهد بود. همچنین مسابقه‌ای ویژه برای کودکان ۴ تا ۱۳ سال در نظر گرفته شده است.

نزدیک به نیمی از دوندگان برای نخستین بار در این ماراتن حضور خواهند داشت. مسیرهای مسابقه که امسال به طور کامل بازطراحی و توسط یک نهاد بین‌المللی تأیید شده است، از خیابان‌ها و کرانه‌های مرکزی مسکو عبور می‌کند و فرصت مشاهده جاذبه‌های پایتخت روسیه را برای شرکت‌کنندگان فراهم می‌سازد.

همچنین طبق روال سال‌های گذشته، برنامه‌های جانبی متنوعی همزمان با این رقابت برگزار خواهد شد. نمایشگاه بزرگ ورزشی با محوریت جدیدترین تجهیزات و مکمل‌های تغذیه‌ای برای دوندگان، نشست‌های تخصصی و آموزشی برای جامعه حرفه‌ای ورزشکاران و برنامه‌های ویژه برای توسعه ورزش کودکان از جمله بخش‌های این رویداد بین‌المللی خواهد بود.