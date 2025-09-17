تصاویر منتشر شده از آسیب به حسینیه امینی ها قدیمی است

جلال امینی در گفتوگو با خبرنگار مهر با اشاره به انتشار تصاویری از آسیب دیدن حسینیه امینیها در اثر ساخت یک فیلم در حسینیه اظهار کرد: این تصاویر مربوط به ساخت فیلم بامداد خمار و قدیمی است.
وی افزود: در جریان ساخت بامداد خمار آسیبهای جزئی به حسینیه امینیها وارد شده بود که هم اکنون عوامل ساخت سریال در صدد رفع این آسیبها هستند.
متولی حسینیه امینیها عنوان کرد: در ساخت سری نخست این سریال ناظری از میراث فرهنگی حضور نداشت اما در خواست کردهایم که برای ساخت سری دوم این سریال در حسینیه حتماً ناظری از میراث فرهنگی به صورت مقیم در حسینیه حضور داشته باشد.
وی در پایان تاکید کرد: در حال حاضر به دنبال رفع جزئی آسیبها هستیم و مشکل خاصی در حسینیه وجود ندارد.
نظر شما