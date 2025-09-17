خبرگزاری مهر، گروه استانها – شهین اصلانی: با شروع هر سال تحصیلی در اصفهان، قصه لباس فرم دانشآموزان دوباره به میان میآید؛ لباسی که زمانی قرار بود نشانه انضباط، هویت مدرسه و دوری از تبعیض طبقاتی باشد، اما اکنون برای بسیاری از والدین، بیشتر به یک الزام پرهزینه و گاه بیفایده تبدیل شده است.
بر اساس گفتههای خانوادهها، مشکل اصلی در سه محور دیده میشود: قیمت بالاتر از توان مالی بسیاری، کیفیت پایین پارچه و دوخت، و بیتوجهی به نیازها و سلیقههای متنوع نسل جدید.
از نظم تا نارضایتی؛ روایت سه مادر اصفهانی
شادی ظریفی مادر یک دانشآموز دبیرستانی اصل لباس فرم را ضروری و مفید میداند اما معتقد است که مانتوی دخترش بعد از دو بار شستوشو رنگ باخته و پارچهاش بهقدری چروک شده که اتو هم حریفش نبوده است.
وی میگوید: مسیر طولانی برای رسیدن به تولیدی، ازدحام والدین از مدارس مختلف و تحویل دیرهنگام سفارش، خرید لباس فرم را به یک کار پرتنش تبدیل کرده است.
از دید او، مدلها و رنگها کسلکننده، قدیمی و بیتوجه به روحیه نوجوانان هستند.
همچنین آمنه کریمی، مادر ۲ دانشآموز ابتدایی در این باره به خبرنگار مهر میگوید: والدین در فرآیند انتخاب رنگ یا جنس هیچ دخالتی ندارند و تنها نتیجه نهایی از طرف مدرسه اعلام میشود.
وی اضافه میکند: کیفیت دوخت لباس دخترش خوب بوده اما لباس پسرش بعد از چند هفته دچار پارگی درز شلوار شده است.
این مادر پیشنهاد میدهد که تنها رنگ تعیین شود و باقی انتخاب به خانوادهها سپرده شود تا پارچه راحتتر، بادوامتر و مقرونبهصرفهتر انتخاب شود.
حریری، مادر یک دانشآموز کلاس پنجم، الزام لباس فرم را برای یادگیری قانونمداری و نظم تأیید میکند اما به خبرنگار مهر میگوید: پارچههای استفادهشده اغلب مصنوعی هستند و باعث تعریق بیش از حد بچهها میشوند.
وی پارچه ترگال مرغوب را بهترین گزینه میداند که دوام، اتوکشی آسان و تنفس مناسب دارد. با این حال قیمت دو میلیون تومانی یک دست لباس دخترانه در مدارس دولتی را با توجه به کیفیت فعلی، منطقی نمیداند.
دوختهای شتابزده و پارچههای ارزان
مشکل تنها به جنس پارچه محدود نمیشود. بررسیهای میدانی نشان میدهد بسیاری از لباسها با دوختهای شتابزده و بیدقت آماده میشوند. استفاده از نخهای بیکیفیت، بیتوجهی به استحکام دوخت در قسمتهای پر فشار مانند زانو، آرنج و جیب و بخیههای کج یا نامنظم در بخشهایی همچون سجاف و یقه از جمله ایرادهای تکراری هستند.
این بیدقتیها نهتنها ظاهر لباس را خراب میکنند بلکه خانوادهها را مجبور به پرداخت هزینههای اضافی برای تعمیر یا خرید مجدد لباس در میانه سال تحصیلی میکنند.
پاسخ آموزش و پرورش: تصمیمگیری محلی است
آمنه سادات طباطبایی، رئیس انجمن اولیا و مربیان اداره کل آموزش و پرورش اصفهان در این باره به خبرنگار مهر میگوید: لباس فرم اجباری نیست و بیشتر بهعنوان توصیه برای انسجام و جلوگیری از نمایش تفاوتهای طبقاتی مطرح میشود.
وی توضیح میدهد: رنگ، طرح و انتخاب تولیدی هر مدرسه بهوسیله شورای مدرسه و نمایندگان والدین تعیین میشود و آموزش و پرورش در این انتخابها دخالتی ندارد. قیمتها پس از بررسی اتحادیه در سامانه ثبت و تأیید میشود و سفارش خارج از سامانه تخلف است.
به گفته طباطبایی، امسال نزدیک به ۲۰۰ تولیدی در سامانه فعال هستند و هرگونه تأخیر در تحویل، در صورت ثبت سفارش بهموقع توسط والدین موجب جریمه روزانه تولیدکننده خواهد شد.
وی به جشنواره طراحی دوخت در اراک نیز اشاره کرده و ادامه میدهد: دو طرح برتر از اصفهان معرفی شده، اما استفاده از آنها به نظر مدارس وابسته است.
شکاف بین سازوکار رسمی و تجربه واقعی
با اینکه فرایند اعلامشده از سوی آموزش و پرورش ظاهراً شفاف است، والدین میگویند در عمل، سهم آنها در تصمیمگیری بسیار اندک و گاهی تقریباً هیچ است. نمونههایی از پارچه یا مدل قبل از عقد قرارداد نشان داده میشود، اما به ادعای بسیاری، لباس تحویلگرفتهشده با نمونه اولیه متفاوت است.
این رویکرد باعث شده هدف اصلی لباس فرم یعنی یکپارچگی، هویت مدرسه و حس تعلق، زیر سایه نارضایتی از کیفیت و قیمت کمرنگ شود و برای خانوادهها به الزام پرهزینهای بدل گردد که هر سال باید تحملش کنند.
لزوم بازطراحی با نگاه فرهنگی و اقتصادی
سارا عشاقی، کارشناس طراحی لباس نیز در این باره به خبرنگار مهر میگوید: بازطراحی لباس فرم با رویکرد انسانی، فرهنگی و اقتصادی میتواند آن را از یک ابزار کنترل به بستری برای تقویت هویت جمعی و احترام به تفاوتها تبدیل کند.
این طراح لباس معتقد است: فرم مدرسه چیزی فراتر از یک پوشش یکدست یا ابزار نظمبخشی به محیط آموزشی است و میتواند بهعنوان بخشی از هویت بصری مدرسه و حتی فرهنگ آن عمل کند.
وی ابراز میکند: کیفیت پارچه و انتخاب رنگ در این لباسها فقط یک مسئله سلیقهای یا ظاهری نیست بلکه ارتباط مستقیم با راحتی جسمی، وضعیت روانی و حتی عملکرد تحصیلی دانشآموزان دارد.
به گفته عشاقی، استفاده از پارچههای مرغوب با بافت تنفسپذیر و مقاوم، علاوه بر دوام بیشتر در برابر شستوشوی مکرر، میزان تعریق و احساس گرما یا سرما را کاهش میدهد و دانشآموز را در طول ساعتهای طولانی مدرسه سرحال و متمرکز نگه میدارد.
وی اضافه میکند: پارچههای ارزان و مصنوعی با الیاف پلاستیکی، در کنار ایجاد حساسیت پوستی، باعث بیحوصلگی و کاهش تمرکز بچهها میشوند.
این طراح لباس در خصوص رنگ لباس فرم مدارس نیز اظهار میکند: انتخابهای تیره و کدر، اغلب با روحیه پرانرژی کودکان و نوجوانان سازگار نیست و بهتر است مدارس، رنگهای شاد و الهامبخش را در قالب طیفهای استاندارد آموزشی وارد طراحیها کنند. این انتخابهای هوشمندانه نهتنها حس تعلق و رضایت دانشآموزان را افزایش میدهد بلکه موجب میشود فرم مدرسه از یک «اجبار» به یک «افتخار» برای پوشیدن تبدیل شود.
وی اضافه میکند: هماهنگی بین کیفیت و رنگ میتواند فرم مدرسه را از کالایی مصرفی و کوتاهعمر به یک سرمایهگذاری فرهنگی و آموزشی تبدیل کند.
عشاقی تاکید میکند: مدارس، پیش از بستن قرارداد با تولیدکنندگان، باید نظر کارشناسان طراحی لباس را جویا شوند تا محصول نهایی، هم از نظر دوام و زیبایی و هم از نظر کارکرد روانی، در بالاترین سطح ممکن باشد.
پایان یا تکرار سالانه؟
با وجود سامانه شفافیت جریمه تأخیر تولیدکنندگان و معرفی طرحهای بومی جدید شکایات والدین از کیفیت پایین و هزینه بالا همچنان ادامه دارد. برای خانوادههای بسیاری، داستان لباس فرم هر سال تکرار میشود. از صفهای طولانی تولیدیها و سایزبندیهای اشتباه گرفته تا پارچههای ارزان و مدلهایی که با روحیه و نیاز کودک و نوجوان امروز فاصله دارد.
در نهایت پاسخ به این پرسش که لباس فرم ابزاری برای نظم و همبستگی است یا وسیلهای برای تحمیل هزینههای اضافی به میزان تغییر رویکرد و عملگرایی مدارس و نهادهای تصمیمگیر بستگی دارد، تغییری که به گفته والدین، سالهاست در انتظارش ماندهاند.
