به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی ظهر چهارشنبه در نشست برنامه ریزی همایش پیاده روی خانوادگی در یاسوج گفت: ورزش همگانی خانوادگی در سال ۱۴۰۴ به خوبی برنامهریزی و در همه روزهای جمعه و مناسبتهای مختلف با استقبال خوب خانوادهها همایشهای پیادهروی باشکوهی برگزار کردیم.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: به مناسبت هفته دفاع مقدس همایش بزرگ پیادهروی خانوادگی روز چهارم مهرماه در قالب برنامه صبح نشاط برگزار و به صورت زنده از شبکه استانی دنا و شبکه سوم سیما در یاسوج پخش میشود.
وی تصریح کرد: این برنامه از گلزار شهدای شهر یاسوج به طرف پارک ولایت برنامهریزی شده است و از همه مردم برای شرکت در این برنامه دعوت به عمل میآید.
