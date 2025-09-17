  1. استانها
  2. کهگیلویه و بویراحمد
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۳:۵۱

برگزاری همایش بزرگ پیاده‌روی در یاسوج به مناسبت هفته دفاع مقدس

یاسوج-معاون استاندار کهگیلویه و بویراحمد از برگزاری همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی در چهارم مهرماه به مناسبت هفته دفاع مقدس یاسوج خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی ظهر چهارشنبه در نشست برنامه ریزی همایش پیاده روی خانوادگی در یاسوج گفت: ورزش همگانی خانوادگی در سال ۱۴۰۴ به خوبی برنامه‌ریزی و در همه روزهای جمعه و مناسبت‌های مختلف با استقبال خوب خانواده‌ها همایش‌های پیاده‌روی باشکوهی برگزار کردیم.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کهگیلویه و بویراحمد تصریح کرد: به مناسبت هفته دفاع مقدس همایش بزرگ پیاده‌روی خانوادگی روز چهارم مهرماه در قالب برنامه صبح نشاط برگزار و به صورت زنده از شبکه استانی دنا و شبکه سوم سیما در یاسوج پخش می‌شود.

وی تصریح کرد: این برنامه از گلزار شهدای شهر یاسوج به طرف پارک ولایت برنامه‌ریزی شده است و از همه مردم برای شرکت در این برنامه دعوت به عمل می‌آید.

