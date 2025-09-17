افتتاح ۶ پروژه عمرانی در یزد

به گزارش خبرگزاری مهر، با حضور سردار حسین همتی، معاون مهندسی و پدافند غیرعامل سپاه و سردار حسین زارع کمالی، فرمانده سپاه الغدیر استان یزد و جمعی از مسئولان شش پروژه عمرانی در استان یزد افتتاح و مورد بازدید قرار گرفت.

در این مراسم، مجموعه‌ای از طرح‌های عمرانی و رفاهی که به همت سپاه الغدیر استان یزد اجرا شده، به بهره‌برداری رسید یا روند پیشرفت آنها مورد بررسی قرار گرفت. پروژه‌های افتتاح و بازدید شده شامل بازدید از عملیات ساخت بیمارستان ۱۲۸ تخت‌خوابی الزهرا (س)، افتتاح ۲۱۰ واحد از ۶۰۰ واحد مسکونی فاز دوم شهرک اندیشه غدیر و افتتاح مجتمع اقامتی و رفاهی شهید سلامی بود.

همچنین، بهره‌برداری از ۴۰ واحد منازل سازمانی (فاز دوم)، بازدید از پروژه عمرانی ساختمان مرفوک ستاد فرماندهی سپاه الغدیر استان یزد و بازدید از پروژه عمرانی ساختمان گزینش ستاد فرماندهی سپاه الغدیر استان یزد انجام شد. لازم به ذکر است، این طرح‌ها باهدف توسعه خدمات عمرانی، رفاهی و ارتقای زیرساخت‌های سپاه و جامعه محلی اجرا شده و بخش مهمی از ظرفیت‌های عمرانی و مهندسی سپاه الغدیر استان یزد را به نمایش می‌گذارد.