نوای رادیو اربعین در گلستان شهدای اصفهان طنین انداز شد

اصفهان- مدیر تولید موسسه سفیران عشق گفت: رادیو اربعین با مشارکت ۳۰۰ گوینده، مجری و خبرنگار در گلستان شهدای اصفهان راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مطهره صادقی اظهار کرد: راه اندازی رادیو اربعین در روز ۲۳ مرداد، با مشارکت بیش از ۳۰۰ گوینده، مجری و خبرنگار در گلستان شهدای اصفهان جلوه‌ای بی‌نظیر از عشق و ایثار حسینی را به نمایش گذاشت و به بزرگ‌ترین رادیو زنده و پویش گویندگان استان تبدیل شد.

وی ادامه داد: این رویداد رسانه‌ای با شعار "تو هم زائر باش، نه با قدم، بلکه با صدا" بستری برای پیوند قلب‌های جاماندگان از کاروان کربلا فراهم کرد.

مدیر تولید مؤسسه سفیران عشق افزود: رادیو اربعین در فضایی آکنده از عطر شهدا و حال و هوای اربعین، نه‌تنها رسانه‌ای برای اطلاع‌رسانی بلکه منبری برای ترویج فرهنگ حسینی و بازتاب حضور پرشور عاشقان اهل‌بیت بود.

صادقی اضافه کرد: این ایستگاه رادیویی زنده از ساعت هشت صبح تا ۱۳ بعدازظهر در کنار مزار شهیده زینب کمایی در گلستان شهدای اصفهان برپا شد و با استقبال گسترده زائران همراه بود.

وی افزود: این رویداد که بخشی از پویش سالانه ‘الی اصحاب الحسین’ بود، با حضور موکب‌داران و راهپیمایان جامانده از کربلا، صدای رسای عاشقان اباعبدالله را به گوش همگان رساند و احساسات عمیقی را در دل مخاطبان برانگیخت.

مدیر تولید مؤسسه سفیران عشق خاطرنشان کرد: رادیو اربعین با هدف ترویج پیام آزادگی و ایثار حسینی، توانست به عنوان بزرگ‌ترین رویداد رسانه‌ای استان اصفهان در ایام اربعین، نقش مهمی در تقویت پیوند معنوی میان زائران و فرهنگ عاشورایی ایفا کند.

