  1. استانها
  2. یزد
۲۶ شهریور ۱۴۰۴، ۱۹:۰۹

تولید محتوای طنز به چه قیمتی؟

تولید محتوای طنز به چه قیمتی؟

یزد- بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب یزد از تاثیر مخرب محتوای ناهنجار برخی طنز بلاگرها بر نوجونان می‌گوید.

دریافت 7 MB
کد خبر 6593064

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها