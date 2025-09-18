دامغان میزبان آسمانیان خاکی شد؛ تجلیل از جهادگران شهید استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای دومین کنگره سه هزار شهید استان سمنان، شامگاه چهارشنبه یادواره ۱۱۸ جهادگر استان سمنان در حسینیه اعظم معصوم‌زاده (ع) دامغان برگزار شد. در این مراسم با مسئولان استانی و شهرستانی و خانواده معظم شهدا و جهادگران استان حضور داشتند

علی‌اکبر علیزاده برمی نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی در این مراسم گفت امام خمینی (ره) در آذر ۶۷ در پیامی خطاب به جهادگران، خدمات و جانفشانی‌های آنان را فراتر از واژه‌ها دانستند و عشق این عزیزان در خدمت به اسلام و مردم را چراغی برای دل‌های مشتاقان توصیف کردند.

وی با بیان اینکه جهادگران استان سمنان در دوران دفاع مقدس برگ‌های زرینی از رشادت و فداکاری را به ثبت رساندند، تصریح کرد: دو قرارگاه مهم جهاد سازندگی یعنی قرارگاه نجف اشرف به فرماندهی شهید هاشم ساجدی و قرارگاه حمزه سیدالشهدا به فرماندهی حاج ابوالفضل حسن‌بیکی، هر دو متعلق به دامغان بودند و نقش تعیین‌کننده‌ای در عملیات‌ها ایفا کردند.

نماینده مردم دامغان در مجلس خاطرنشان کرد: آنچه جهادگران با ایمان و اراده در میدان جنگ آفریدند، با هیچ ابزاری قابل سنجش نیست. آنان با امکانات ساده راه‌سازی و مهندسی، حماسه‌هایی جاودانه خلق کردند که موجب سرافکندگی دشمن شد در ادامه.

نصرت‌الله محمودزاده، از فرماندهان جهاد سازندگی در دفاع مقدس نیز در این آئین اظهار داشت: اگر مجاهدت‌ها و ابتکارات جهادگران قرارگاه حمزه سیدالشهدا نبود، عملیات طریق‌القدس هرگز به موفقیت نمی‌رسید و این حقیقتی انکارناپذیر است.

وی با اشاره به خاطرات به‌یادماندنی جهادگران افزود: فعالیت‌های این عزیزان در طول جنگ آن‌قدر برجسته بود که امروز در کتاب‌ها و آثار پژوهشی به عنوان نمونه‌های شاخص ایثار و ابتکار نقل می‌شود.

این پژوهشگر دفاع مقدس بیان کرد: در عملیات‌های حساس از جمله در جزیره مجنون، نیروهای قرارگاه حمزه با کمک مردم و در راستای تحقق آرمان‌های امام خمینی (ره)، توانستند ۸۵۰ هزار مترمکعب خاک و ۱۲۰ هزار مترمکعب شن و ماسه را جابه‌جا کنند و در زیر آتش دشمن جاده‌ای به طول ۱۴ کیلومتر با نام سیدالشهدا (ع) احداث نمایند.

محمودزاده اضافه کرد: چنین اقداماتی از سوی جهادگران نه‌تنها یک عملیات مهندسی، بلکه یک حرکت ایمانی و الهی بود که در تاریخ جنگ‌ها کم‌نظیر و ماندگار شد.. دشمنان در برابر غرش موشک‌های جمهوری اسلامی و قدرت نیروهای مسلح دست تسلیم بالا بردند و این از برکات و ثمره خون شهدا است

استان سمنان در دوران دفاع مقدس ۱۱۸ شهید جهادگر معروف به سنگرسازان بی سنگر تقدیم انقلاب کرده است