به گزارش خبرگزاری مهر، فرهاد بختیاری‌فر از آغاز فاز نخست عملیات ایجاد زیرساخت‌های آب و فاضلاب برای واحدهای مسکن ملی کوی پرواز خبر داد و اظهار کرد: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۷۲۵ میلیارد ریال آغاز شده است.

وی افزود: در فاز نخست، زیرساخت‌های آب و فاضلاب برای چهار هزار واحد مسکونی از مجموع ۹ هزار و ۵۸۶ واحد این طرح احداث می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان عنوان کرد: فاز نخست پروژه فاضلاب با اعتبار ۲۷۹ میلیارد ریال شامل اجرای چهار هزار متر لوله کاروگیت است.

بختیاری‌فر خاطرنشان کرد: همچنین فاز نخست تأمین آب با اعتبار ۴۴۶ میلیارد ریال شامل اجرای خط انتقال آب با لوله‌های چدنی به قطر ۷۰۰ میلی‌متر و طول دو هزار و ۵۰۰ متر خواهد بود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان همدان تکمیل زیرساخت‌های آبرسانی را مستلزم اجرای بیش از هشت کیلومتر خط انتقال، شبکه توزیع داخلی و احداث مخزن ذخیره با اعتباری بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان دانست و افزود: برای تکمیل زیرساخت‌های فاضلاب نیز اجرای پنج کیلومتر خط انتقال و شبکه جمع‌آوری با هزینه‌ای بیش از ۴۰ میلیارد تومان ضروری است.