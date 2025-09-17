ریزگردهای سیستان ۷۰۰ نفر را در ۳ روز گذشته راهی بیمارستان کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین شهدادی اعلام کرد: حدود ۷۰۰ نفر از شهروندان شهرستانهای شمال سیستان و بلوچستان در طوفان شدید شن و هجوم ریزگردها، به بیمارستان منطقه سیستان مراجعه کردند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی زابل گفت: از مجموع مراجعهکنندگان، ۶۴ نفر در بیمارستان بستری شدهاند و ۶۳۶ نفر دیگر بهصورت سرپایی تحت درمان قرار گرفتهاند.
وی با اشاره به شدت گرفتن طوفان شن طی سه روز گذشته در شهرستانهای زابل، زهک، هیرمند، هامون و نیمروز، گفت: این پدیده طبیعی مشکلات جدی برای ساکنان این مناطق بهوجود آورده و زندگی روزمره آنان را مختل کرده است.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی زابل در ادامه افزود: بیشتر مراجعهکنندگان با علائمی نظیر اختلالات تنفسی، مشکلات قلبیعروقی و آسیبهای چشمی روبهرو بودند. همچنین تعدادی از بیماران در پی تصادفات ناشی از کاهش دید افقی به مراکز درمانی منتقل شدند.
شهدادی همچنین خاطرنشان کرد: از آغاز سال جاری تاکنون، بیش از ۱۴ هزار نفر در منطقه سیستان به دلیل طوفانهای شن و گرد و غبار به مراکز درمانی مراجعه کردهاند. بخشی از این افراد نیاز به بستری شدن داشتند و سایرین بهصورت سرپایی درمان شدند.
