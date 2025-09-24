به گزارش خبرنگار مهر، حمید نوری بعد از ظهر چهارشنبه در همایش بررسی چالشها و راهکارهای طرحهای دریاچه ارومیه، اظهار کرد؛ هم اکنون ۷۰ درصد حوضه آبریز دریاچه ارومیه در خطر فرسایش خاک قراردارد.
مدیر کل دفتر آبخیزداری و حفاظت خاک سازمان منابع طبیعی کشور گفت: توجه نکردن به مدیریت جامع حوضه آبخیزداری در دریاچه ارومیه از آسیبهای احیا دریاچه بوده است.
معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی کشور نیز با اشاره به خشکی شدن دریاچه ارومیه افزود: بحران دریاچههای ارومیه، بختگان، هامون و جازموریان نتیجه عدم توجه به مدیریت جامع حوزه آبخیزداری و برنامه آمایش سرزمین است که الان باعث بحران گردوغبار و ریز گردهای نمکی در کشور شده است و این بحرانها دست ساز هستند و حاصل مدیریت خودمان است.
۸ ۰ درصد دریاچه ارومیه متعلق به منابع طبیعی است
حسن در ادامه با اشاره به وضعیت دریاچه ارومیه گفت: ۸۰ درصد دریاچه حوزه منابع طبیعی است اگر بخوبی مدیریت شود میتونیم از این بحران عبور کنیم.
وی ادامه داد :۱۳۶ میلیون هکتار حوزه آبخیزداری در کشور وجود دارد که محل تولید اب هستند که از این مقدار ۷۵ درصد تبخیر میشود و ۲۵ درصد آب مدیریت میشود که عدم توجه به این ایم موضوع باعث فرسایش و سیلاب میشود.
معاون آبخیزداری سازمان منابع طبیعی کشور با بیان اینکه از ظرفیتهای استفاده نشده و هم افزایی برای رفع بحرانها وجود ندارد ادامه داد: ریشه مشکل نپرداختن به ارزش گذاری اکوسیستمها است و برای همین در سبد مالی دولتها قرار نمیگیرد.
غلامرضا هادربادی مدیر کل دفتر بیابان سازمان منابع طبیعی کشور نیز گفت: خطر خشک شدن دریاچه ارومیه استانی و منطقهای نیست بلکه ملی است و با خشک شدن این دریاچه ورود جریانهای باران ساز به کشور کاهش پیدا میکند و امنیت غذایی کشور تحت تاثیر قرار میگیرد؛ دریاچه ارومیه یک حیثیت ملی است.
آذربایجان غربی در وضعیت آبی بحرانی قرار دارد
محمد رضا اصغری رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی نیز در این جلسه گفت: آذربایجان غربی پراب ترین استان غیر ساحلی کشور است اما متأسفانه در وضعیت بحرانی قرار گرفته است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: باید اساتید پژوهشگران ومحققان علمی را پای کار بیاوریم و با هم افزایی این بحران را پشت سر بگذاریم.
وی افزود: توسعه بی رویه کشاورزی و استفاده بیش از حد مجاز از آب مشکل اصلی است اما قانونی برای جلوگیری از توسعه کشاورزی وجرم انگاری وجود ندارد نمایندگان مجلس باید پای کار بیایند و برای ایجاد قانون دست بکار شوند.
سعیدفرامرزیانی نماینده صداوسیما نیز در این جلسه با بیان اینکه وضعیت دریاچه ارومیه خیلی وخیمتر از انچه فکر میکنیم است گفت: طرحهای احیای دریاچه ارومیه پیوست رسانهای ندارند در حالی که رسانه میتواند مشارکت مردم را در اجرای طرحها بیشتر کند.
نماینده صداوسیما گفت: رسانه ملی با تولید سریال دریا در چند سال گذشته افکار عمومی را به صرفه جویی سوق داد باید هم افزایی بیشتری ایجاد شود.
