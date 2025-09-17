حمله با سلاح سرد به جنگلبان اسکولک رودبار؛ ضارب دستگیر شد

کامیار مرزبانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ظهر روز چهارشنبه ۲۶ شهریور رضا رستمی قرقبان یگان حفاظت اداره منابع طبیعی منطقه اسکولک شهرستان رودبار در حین انجام مأموریت قانونی و گشت‌زنی با لباس رسمی جنگلبانی، از ناحیه کمر توسط قاچاقچیان چوب با سلاح سرد مورد حمله قرار گرفت.

وی افزود: پس از وقوع حادثه، ضارب از محل متواری شد، اما با واکنش سریع نیروهای انتظامی فرد ضارب دستگیر و تحت پیگرد قانونی قرار گرفت.

مرزبانی تصریح کرد: جنگلبان مجروح پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی در بیمارستان سلامت رستم‌آباد، برای ادامه درمان به بیمارستان پورسینای رشت منتقل شد و خوشبختانه حال عمومی وی در وضعیت رضایت‌بخش قرار دارد.

مدیرکل منابع طبیعی گیلان با اشاره به تکرار این نوع حملات علیه مأموران یگان حفاظت سازمان منابع طبیعی در نقاط مختلف کشور طی سال جاری، خواستار حمایت همه‌جانبه از حافظان عرصه‌های ملی و تقویت ضمانت‌های قانونی برای حفظ امنیت و سلامت جنگلبانان و قرقبانان شد.