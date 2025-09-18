به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مجید ذکریایی صبح پنجشنبه در دیدار با نماینده سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس، فرمانده انتظامی استان سمنان و همچنین مدیرکل منابع طبیعی و فرمانده یگان حفاظت استان سمنان در فرماندهی انتظامی استان سمنان فراجا را مؤثرترین عامل حفظ و حراست از اراضی ملی دانست.
وی ضمن بیان اینکه در برابر متخلفان و متصرفان اراضی ملی قاطعانه برخورد میشود، افزود: حساسیت امروز ما به منابع طبیعی در واقع نگاه آینده نگرانه و خدمت به نسل آینده خواهد بود و به این جهت، یگان حفاظت از منابع طبیعی در سراسر کشور، تاکید ویژه وی بر ضرورت حفظ و نگهداری اراضی و منابع طبیعی دارد.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری کشور همچنین گفت: در راستای برخوردهای عبرتآموز و تکرار نشدنی در حوزه تخلفات منابع طبیعی همکاری و همراهی نیروی انتظامی و همچنین دستگاه قضائی اهمیت دارد.
سردار سید موسی حسینی فرمانده انتظامی استان سمنان نیز در این دیدار حفاظت از عرصههای منابع طبیعی و اراضی ملی را یک رسالت بزرگ دانست و تاکید کرد: همکاری نیروی انتظامی و منابع طبیعی در نگهداری از منابع طبیعی و به خصوص برخورد با تخلفات افزایش مییابد.
حسینی با بیان اینکه تکلیف شرعی ما نگهداری از این منابع طبیعی برای آیندگان است، تاکید کرد: مبحث خود محفاظتی و لزوم تقویت آن در سازمانها و ارگانهای مرتبط به خصوص آموزش جوامع محلی و همراهی سازمانهای مردم نهاد از جمله رویکردهای ما برای برخورد با تخلفات حوزه اراضی ملی و منابع طبیعی باشد.
وی افزود: نیروی انتظامی همچون گذشته آمادگی همکاری کامل با منابع طبیعی در خصوص اجرای احکام قضائی، اطفا حریق در عرصههای منابع طبیعی، مقابله با پدیده زمین خواری و قاچاق چوب را دارد.
