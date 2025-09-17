صنعتگران کرمانشاه جهادگران واقعی اقتصاد هستند

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی استاندار کرمانشاه شامگاه چهارشنبه در آئین روز صنعت و معدن که با حضور معاون وزیر صمت، نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، معاون اقتصادی استاندار، مدیران کل و جمعی از فعالان صنعتی برگزار شد، ضمن گرامیداشت تلاش‌های صنعتگران و تولیدکنندگان استان، اظهار داشت: هر کسی در شرایط سخت اقتصادی و تحریم‌ها حتی یک کیلوگرم تولید کند و یک نفر را مشغول به کار نماید، جهادگر واقعی است و صنعتگران کرمانشاه مصداق روشن این جهادگران هستند.

وی با بیان اینکه حضور موفق صنعتگران کرمانشاه در آئین روز صنعت در تهران باعث افتخار استان شد، افزود: این حضور پرچم تولید کرمانشاه را در سطح کشور برافراشت و شاخص‌های اقتصادی استان در طول یک سال گذشته به لطف تلاش فعالان بخش تولید بهبود چشمگیری داشته است؛ موفقیتی که نشان‌دهنده اثرگذاری مستقیم این مجاهدت‌هاست.

استاندار کرمانشاه در ادامه با اشاره به شرایط سخت اقتصادی و ناترازی‌های به‌جامانده از دولت‌های گذشته تأکید کرد: دولت تلاش می‌کند این موانع را به حداقل برساند و حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری را به‌عنوان وظیفه اصلی دستگاه‌های اجرایی دنبال کند.

وی خاطرنشان کرد: اگر تولید سرپا باشد، معیشت مردم تأمین خواهد شد و اشتغال پایدار به وجود می‌آید.

حبیبی ظرفیت‌های کرمانشاه در حوزه‌های کشاورزی، نفت و گاز و پتروشیمی را بسیار ارزشمند توصیف کرد و گفت: با رفع موانع و ایجاد زیرساخت‌های لازم، این استان می‌تواند به یکی از قطب‌های اقتصادی کشور تبدیل شود.

وی افزود: توجه به صادرات یکی از کلیدهای اصلی توسعه است و هر واحد تولیدی باید صادرات را در دستور کار خود قرار دهد تا پویایی و تداوم فعالیت آن تضمین شود.

استاندار کرمانشاه با مرور اقدامات یک سال گذشته دولت در استان یادآور شد: در این مدت رئیس‌جمهور، معاونان وی و نزدیک به ۴۰ تن از وزرا و معاونان وزرا به استان سفر کرده‌اند. همچنین با تصویب تسهیلات بانکی به ارزش ۳۸ همت، اعتبارات عمرانی ۲۶ همت و طرح‌های سرمایه‌گذاری نزدیک به ۵۰ همت، زمینه رشد و توسعه اقتصادی استان فراهم شده است.

وی ادامه داد: ایجاد مرکز خدمات سرمایه‌گذاری به‌عنوان خانه سرمایه‌گذاران و نقطه ارتباط مدیران واحدهای تولیدی با دستگاه‌های اجرایی، تقویت زنجیره تولید و فرآوری محصولات استان از جمله نخود که تاکنون بیشتر به صورت خام فروشی عرضه می‌شد، و توسعه مراکز نوآوری و ارتباط صنعت با دانشگاه، از جمله برنامه‌های دولت برای شکوفایی تولید در استان است.

حبیبی تأکید کرد: با همکاری مدیران دستگاه‌های اجرایی، نمایندگان مجلس، بخش خصوصی و تلاش مستمر فعالان اقتصادی، استان مسیر توسعه و پیشرفت را با سرعت بیشتری طی خواهد کرد و انتظار می‌رود همدلی و هماهنگی بین بخش‌های دولتی، خصوصی و دانشگاهی استمرار یابد تا کرمانشاه به قطب مهم اقتصاد و تولید کشور تبدیل شود.