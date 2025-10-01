کرمانشاه ظرفیت راهبردی برای توسعه صنایع و صادرات دارد

به گزارش خبرنگار مهر، داود حبیبی‌فرد، پیش از ظهر چهارشنبه در سفر به کرمانشاه با حضور در نشست تخصصی اصناف، تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی، به بررسی چالش‌ها و ظرفیت‌های این بخش پرداخت.

وی با اشاره به جایگاه راهبردی کرمانشاه در مبادلات تجاری گفت: این استان ظرفیت‌های بالایی در حوزه صادرات و توسعه صنایع کوچک و متوسط دارد که باید با برنامه‌ریزی دقیق به بستری برای رونق اشتغال و رشد اقتصادی تبدیل شود.

حبیبی‌فرد نقش اصناف را در ثبات اقتصادی کشور کلیدی دانست و تصریح کرد: اصناف بازوی اجرایی اقتصاد مردمی هستند و در خط مقدم تحقق سیاست‌های تولیدمحور قرار دارند. وزارت صمت نیز با رویکردی میدانی، حمایت از واحدهای صنفی و تولیدی را در اولویت قرار داده و بهبود نظام توزیع کالا را دنبال می‌کند.

در ادامه این نشست، فعالان اقتصادی استان پیشنهادهایی در زمینه تسهیل واردات مواد اولیه، حمایت از صادرات غیرنفتی، تأمین مالی بنگاه‌های کوچک و کاهش هزینه‌های گمرکی مطرح کردند.

حبیبی‌فرد همچنین تأکید کرد که بازدیدهای میدانی از سازمان‌های صمت و اتاق‌های اصناف استان‌ها فرصتی ارزشمند برای شنیدن صدای بی‌واسطه فعالان اقتصادی است و باید نتایج آن به تصمیم‌های اجرایی مؤثر منجر شود.

این دیدار بخشی از سلسله برنامه‌های وزارت صمت برای ارزیابی میدانی وضعیت اصناف و تعامل مستقیم با بخش خصوصی در استان‌های کشور به شمار می‌رود.