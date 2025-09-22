آیین بازگشایی مدارس استان مرکزی با نواختن زنگ نماز

سجاد اسکندری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌های ویژه آغاز سال تحصیلی جدید در استان مرکزی اظهار کرد: همزمان با بازگشایی مدارس، مراسم نواختن زنگ نماز و اقامه نماز جماعت به صورت نمادین در دبستان شهید محلاتی با حضور امام جمعه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، مدیر کل آموزش و پرورش استان و مسئولان شهرستانی برگزار خواهد شد.

وی افزود: این آئین با شعار «نماز الفبای تربیت» در راستای ترویج فرهنگ نماز و معنویت در میان دانش‌آموزان استان مرکزی برگزار می‌شود.

رئیس اداره قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش استان مرکزی گفت: بر اساس تصمیمات اتخاذ شده، تعیین ۳۰ دقیقه زنگ نماز در برنامه کلاسی تمامی مقاطع تحصیلی الزامی است و این بازه زمانی به دانش‌آموزان، فرصتی مناسبی برای ارتباط با معانی نماز و تقویت روحیه معنوی آنان خواهد داد.

وی همچنین به نام‌گذاری هفته نخست مهرماه به عنوان «هفته غبارروبی نمازخانه‌های مدارس» اشاره کرد و گفت: از تمامی ظرفیت‌های دانش‌آموزی و انجمن اولیا و مربیان دعوت می‌کنیم تا در این هفته با فعالیت‌های مختلف، به ترویج این سنت حسنه بپردازند.

رئیس اداره قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش استان مرکزی گفت: استفاده حداکثری از ظرفیت مبلغان طرح امین و ائمه جماعات در اجرای طرح‌ها و برنامه‌ها با هماهنگی اداره تابعه بسیار حائز اهمیت است.

وی ادامه داد: همچنین، اجرای طرح «پیوند مسجد، مدرسه و منزل» به واسطه همکاری با مساجد مجاور مدارس، یکی از اولویت‌های ما در این زمینه خواهد بود.

اسکندری به اجرای طرح «میهمانی محراب» اشاره کرد و گفت: این طرح با هدف اقامه نماز در روزهای سه‌شنبه هر هفته و با حضور آیت‌الله دری نجف‌آبادی در مرکز استان برگزار می‌شود که انتظار است رؤسای مناطق هماهنگی‌های لازم را برای برگزاری این برنامه در یکی از مدارس منطقه انجام دهند.

وی بیان کرد: امید است که با همکاری و همدلی تمامی دست‌اندرکاران، بتوانیم فضایی معنوی و پربار در مدارس ایجاد کنیم و دانش‌آموزان را با ارزش‌های اسلامی و فرهنگی آشنا کنیم.