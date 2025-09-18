به گزارش خبرگزاری مهر، احمد کرمی گفت: تعیین تکلیف وضعیت کشتارگاه ایلام از مطالبات مهم مردم است و نمی‌توان این مسئله را به تعویق انداخت. باید گزارش دقیق حسابرسی در کوتاه‌ترین زمان تهیه و ارائه شود تا مسیر سرمایه‌گذاری و نوسازی مشخص گردد.

وی با تأکید بر اینکه استانداری نقشی در واگذاری ندارد و مرجع اصلی این موضوع وزارت جهاد کشاورزی و سازمان خصوصی‌سازی است، افزود: آنچه از استان برمی‌آید، پیگیری و هماهنگی با دستگاه‌های ملی است تا روند کار تسهیل شود.

در ادامه نشست، نمایندگان دستگاه‌های اقتصادی و کارشناسان به مشکلات متعدد این مجموعه از جمله فرسودگی سردخانه، بدهی‌های انباشته، کمبود سرمایه برای نوسازی تجهیزات و محدودیت‌های قانونی ناشی از قرار گرفتن در فهرست واگذاری اشاره کردند.

یکی از پیشنهادهای مطرح‌شده، ورود سرمایه‌گذار بخش خصوصی و یا تشکیل تعاونی برای احیای کشتارگاه بود. همچنین بر لزوم تفکیک وظایف دستگاه‌ها، شفاف‌سازی میزان بدهی و ارائه گزارش مرحله‌ای به معاونت اقتصادی استانداری تأکید شد.

در پایان مقرر شد گزارش جامع وضعیت کشتارگاه با همکاری جهاد کشاورزی و معاونت اقتصادی استانداری تهیه و برای تصمیم‌گیری نهایی به وزارتخانه‌های ذی‌ربط ارسال شود.