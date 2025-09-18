پادشاه اسپانیا: غزه با بحران انسانی غیرقابل تحملی مواجه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آناتولی، فیلیپه ششم، پادشاه اسپانیا در اولین سفر خود به مصر با اسپانیاییهای ساکن این کشور دیدار کرد و در خصوص جنایتهای رژیم صهیونیستی علیه مردم مظلوم غزه اعلام کرد: منطقه شرایط غمانگیز و پرتنشی را پشت سر میگذارد و غزه با بحران انسانی غیرقابل تحملی مواجه است.
پادشاه اسپانیا بدون محکوم کردن ادامه جنایتهای اشغالگران صهیونیست علیه مردم مظلوم در فلسطین، ادامه داد: آخرین دور این درگیری که حدود ۲ سال پیش آغاز شد، پیامدهای گستردهای به همراه داشت؛ از جانباختن شمار زیادی از انسانها و تبدیل شدن وضعیت غزه به بحرانی غیرقابل تحمل گرفته تا رنج بیپایان صدها هزار شهروند بیگناه و ویرانی کامل این منطقه.
فیلیپه ششم در ادامه اضافه کرد که اسپانیا و مصر برای دستیابی به صلحی پایدار و شجاعانه، همانگونه که در «سالهای امید» دهه ۱۹۹۰ ترسیم شده بود، همکاری نزدیکی با یکدیگر دارند.
گفتنی است که روزنامه اسپانیایی El Pais اخیراً در گزارشی اعلام کرد: دولت اسپانیا در حال بررسی تسریع ممنوعیت صادرات تسلیحات به اسرائیل به عنوان بخشی از بسته تحریمی است که انتظار میرود تصویب شود. تحریمهای احتمالی مادرید برای فشار بر اسرائیل پس از کشتار حدود ۶۴ هزار نفر در غزه و گسترش شهرک سازی در کرانه باختری وضع خواهد شد.
گزارش این رسانه اضافه کرده بود: ائتلاف PSOE و سومار بر اعمال تحریم تسلیحاتی جامع بر اسرائیل کار میکنند و بنابراین تحریم تل آویو محدود به صنایع نظامی نمیشود. هدف این است که با استفاده از محتوای لایحهای که سومار پیشتر در کنگره ارائه کرد، از طریق یک فرمان سلطنتی، لازم الاجرا شدن آن تسریع شود. به گفته منابع دولتی، برنامههای دولت این است که تحریم میتواند بلافاصله اعمال شود.
این در حالیست که وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه روز گذشته با انتشار بیانیهای اعلام کرد که طی ۲۴ ساعت گذشته، ۳۸۵ زخمی و پیکر ۹۸ فلسطینی دیگر به بیمارستانها منتقل شده است.
بنابراین، شمار شهدای حملات رژیم صهیونیستی به نوار غزه از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ تا کنون به ۶۵ هزار و ۶۲ نفر و شمار مجروحان نیز به ۱۶۵ هزار و ۶۹۷ نفر افزایش یافت.
آتشبس در نوار غزه ۱۹ ژانویه امسال برقرار و در ۱۸ مارس توسط اشغالگران قدس نقض شد.
به گزارش خبرگزاری آناتولی، در حملات ارتش صهیونیستهای اشغالگر به نوار غزه از ۱۸ مارس تا کنون ۱۲ هزار و ۵۱۱ نفر شهید و ۵۳ هزار و ۶۵۶ نفر زخمی شدهاند.
