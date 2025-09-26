  1. استانها
نفوذ سامانه بارشی جدید به گیلان؛ هشدار سطح نارنجی دریایی صادر شد

رشت- مدیرکل هواشناسی گیلان با اشاره به بارش‌های پراکنده و رعد و برق از بعد از ظهر جمعه گفت: هشدار سطح نارنجی برای خطرات دریایی تا عصر دوشنبه صادر شد.

محمد دادرس در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نقشه‌های هواشناسی گفت: تا پیش از ظهر امروز جمعه جوی پایدار و کاهش ابر با افزایش نسبی دما در استان حاکم است.

وی افزود: اما از بعدازظهر جمعه با نفوذ تدریجی یک سامانه بارشی به منطقه، شرایط جوی به سمت ابری شدن، مه‌آلودی، وزش بادهای متناوب، بارندگی‌های پراکنده، رعد و برق و احتمال تگرگ تغییر خواهد کرد.

دادرس درباره تأثیرات این سامانه بارشی گفت: بارش‌ها ممکن است باعث آب‌گرفتگی‌های ناگهانی، بالا آمدن سطح رودخانه‌ها و سیلابی شدن آنها شود که این موضوع می‌تواند خساراتی به محصولات کشاورزی وارد کند.

وی همچنین از صدور هشدار سطح نارنجی برای مناطق دریایی خبر داد و اضافه کرد: با توجه به شرایط دریا، خطر آسیب به تأسیسات دریایی، غرق شدن شناگران، آسیب به تورهای صیادی و مشکلات در تردد قایق‌های سبک و کشتی‌های تجاری وجود دارد.

دادرس تاکید کرد: ا عصر دوشنبه فعالیت‌های شنا، تردد قایق‌های تفریحی و تورهای صیادی ممنوع بوده و ورود و خروج کشتی‌های تجاری نیز محدود خواهد شد.

