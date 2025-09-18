تصادف اتوبوس در گرمسار یک کشته برجا گذاشت؛ مصدومیت ۲۱ نفر

علی همتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از وقوع تصادف اتوبوس مسافربری ساعت ۸ صبح پنج شنبه در گرمسار خبر داد و ابراز کرد: این اتوبوس در حاجی آباد دچار تصادف شده است.

وی با بیان اینکه بلافاصله عوامل امدادی به منطقه حاجی آباد اعزام شدند، افزود: اورژانس و هلال احمر و آتش نشانی بلافاصله بعد از دریافت گزارش تصادف در محل حاضر شدند.

فرماندار گرمسار با بیان اینکه در این سانحه ۲۱ نفر دچار مصدومیت شدند، گفت: مصدومان این حادثه به بیمارستان گرمسار اعزام شدند.

همتی از اعزام بالگرد اورژانس هم به حادثه خبر داد و ابراز کرد: متأسفانه علیرغم تلاش‌های تیم‌های امدادی این تصادف یک کشته برجای گذاشت.

وی افزود: این اتوبوس که به سمت مشهد مقدس در حرکت بود در حاجی آباد گرمسار با یک تریلی برخورد شدید داشته است.