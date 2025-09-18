  1. استانها
  2. سمنان
۲۷ شهریور ۱۴۰۴، ۱۰:۱۷

تصادف اتوبوس در گرمسار یک کشته برجا گذاشت؛ مصدومیت ۲۱ نفر

تصادف اتوبوس در گرمسار یک کشته برجا گذاشت؛ مصدومیت ۲۱ نفر

گرمسار- فرماندار گرمسار از وقوع یک فقره تصادف اتوبوس مسافربری در گرمسار خبر داد و گفت: این حادثه یک کشته برجا گذاشت.

علی همتی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از وقوع تصادف اتوبوس مسافربری ساعت ۸ صبح پنج شنبه در گرمسار خبر داد و ابراز کرد: این اتوبوس در حاجی آباد دچار تصادف شده است.

وی با بیان اینکه بلافاصله عوامل امدادی به منطقه حاجی آباد اعزام شدند، افزود: اورژانس و هلال احمر و آتش نشانی بلافاصله بعد از دریافت گزارش تصادف در محل حاضر شدند.

فرماندار گرمسار با بیان اینکه در این سانحه ۲۱ نفر دچار مصدومیت شدند، گفت: مصدومان این حادثه به بیمارستان گرمسار اعزام شدند.

همتی از اعزام بالگرد اورژانس هم به حادثه خبر داد و ابراز کرد: متأسفانه علیرغم تلاش‌های تیم‌های امدادی این تصادف یک کشته برجای گذاشت.

وی افزود: این اتوبوس که به سمت مشهد مقدس در حرکت بود در حاجی آباد گرمسار با یک تریلی برخورد شدید داشته است.

کد خبر 6593455

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها